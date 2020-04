MacBook Pro 14": lancio a maggio

Di Giacomo Martiradonna martedì 7 aprile 2020

Aggiornamento in arrivo per la linea MacBook Pro. Dovrebbe arrivare tra un mesetto e portare in dote una inattesa novità: avrà un display più ampio da 14".

Nonostante le difficoltà dettate dall'emergenza Coronavirus, Apple sta facendo tutto il possibile per mandare avanti le normali attività di ricerca e sviluppo, e l'ingegnerizzazione dei nuovi prodotti. E così, dopo iPhone 9 in questi giorni, a maggio sarà la volta dei nuovi MacBook Pro. E avranno una feature che nessuno si aspettava.

Nome in codice J223, il nuovo MacBook Pro in arrivo tra qualche settima costituirà un upgrade dell'attuale modello da 13". D'altro canto, dopo i MacBook Air del mese scorso e i MacBook Pro 16" di 5 mesi fa, il modello entry level era l'unico rimasto fuori dal giro degli aggiornamenti.

Ma al di là delle piccole migliorie a processore e scheda video (Intel di stirpe Ice Lake di 10ª generazione con architettura a 10 nanometri), la novità più interessante dei nuovi modelli sarà certamente lo schermo più ampio. A parità di dimensioni complessive, la macchina godrà infatti di un display da 14". Oltre ovviamente alla nuova-vecchia tastiera con meccanismo a forbice che ci eviterà la pena dei tasti incollati del fallimentare meccanismo a farfalla.

Non abbiamo una data di lancio definitiva, ma i rumors parlano di maggio; dunque, ragionevolmente, il MacBook Pro 14" arriverà tra almeno 3 o 4 settimane.