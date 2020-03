Apple lancia i nuovi MacBook Air Inizio 2020

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 18 marzo 2020

Prestazioni fino a 2 volte più veloci, nuova Magic Keyboard e il doppio dello spazio d'archiviazione e un prezzo incredibile a partire da 1.229€.

Più prestazioni, nuova (cioè vecchia) Magic Keyboard, e un prezzo di partenza ancora più appetibile. Il nuovo MacBook Air piacerà a un sacco di utenti.

"Il nuovo MacBook Air" spiegano da Apple, "ha una CPU fino a due volte più veloce e offre prestazioni grafiche fino all’80% più scattanti, permettendo ai clienti di sfrecciare nelle attività di tutti i giorni e di godersi i migliori videogiochi. Ora con 256GB di archiviazione nella configurazione di base, MacBook Air ha spazio per ancora più film, foto e file. In più ha un brillante display Retina da 13" che offre immagini brillanti e testi ultranitidi, il Touch ID per login comodissimi e per fare acquisti online in sicurezza, un ampio trackpad, una batteria che dura tutto il giorno e la potenza di macOS Catalina: è il miglior MacBook Air mai realizzato."

Disponibile nei colori Oro, Argento e Grigio Siderale, il nuovo modello dispone di:





Display Retina con retroilluminazione LED da 13,3" e tecnologia IPS; risoluzione nativa 2560×1600 a 227 pixel per pollice.

Touch ID



Processore Intel Core i3 dual‑core a 1,1GHz (Turbo Boost fino a 3,2GHz) nella versione base e Intel Core i5 quad‑core a 1,1GHz (Turbo Boost fino a 3,5GHz) in quella superiore; configurabile à la carte con Intel Core i7 quad‑core a 1,2GHz (Turbo Boost fino a 3,8GHz).

Archiviazione Unità SSD PCIe da 256GB nella versione base, 512GB in quella intermedia.

Memoria da 8GB configurabile a 16GB



“Dagli studenti e i consumatori che acquistano il loro primo computer ai clienti che cercano un modello più recente, tutti amano il Mac, e il MacBook Air in particolare. Lo abbiamo aggiornato in modo radicale offrendo prestazioni fino a due volte più veloci, la nuova Magic Keyboard e il doppio dell’archiviazione a un prezzo ancora più conveniente di €1229, e ancora meno per i clienti Education” ha dichiarato Tom Boger, Senior Director of Mac and iPad Product Marketing di Apple. “Con il suo splendido design sottile e leggero, un brillante display Retina, una batteria che dura tutto il giorno, e la potenza e facilità d’uso di macOS, MacBook Air è il notebook consumer migliore al mondo.”

Tra le altre caratteristiche, segnaliamo:





Tre microfoni in array per acquisire la voce in modo più chiaro durante le chiamate FaceTime

Trackpad Force Touch



Porte Thunderbolt 3



Supporto per un monitor esterno fino a 6K



Altoparlanti evoluti per un ampio suono stereo dalla resa avvolgente



Come detto, il nuovo MacBook Air parte 1.229€ per la versione con Processore Core i3 dual‑core a 1,1GHz, SSD da 256GB. La variante intermedia con Core i5 quad‑core a 1,1GHz (Turbo Boost fino a 3,5GHz) e SSD da 512GB viene invece 1.529€.