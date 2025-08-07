MacBook Pro con chip M4: oggi lo porti a casa con uno sconto che fa la differenza

Quando si presenta un’offerta come questa, non è il caso di lasciarsela sfuggire: oggi su Amazon il MacBook Pro 14″ 2024 con chip M4 è protagonista di uno sconto davvero imperdibile. Stiamo parlando di un ribasso del 15% che abbatte il prezzo da 1.949 euro a soli 1.649 euro, una cifra che rende accessibile una macchina professionale di altissimo livello, solitamente riservata a chi non accetta compromessi. Un’occasione rara, pensata per chi desidera spingersi oltre i limiti del proprio lavoro o della propria creatività, senza rinunciare a nulla in termini di potenza, autonomia e qualità costruttiva. L’opportunità di mettere le mani su un portatile così completo, a questo prezzo, è di quelle che capitano poche volte: chi ha sempre desiderato fare il salto di qualità, oggi ha la strada spianata. Il MacBook Pro 14″ 2024 con chip M4 non è solo un oggetto del desiderio, ma un vero e proprio investimento che rivoluziona il modo di lavorare, creare e gestire ogni aspetto della propria produttività.

Prestazioni senza rivali e autonomia da record

Al cuore di questa macchina batte il processore M4 con architettura a 10 core sia per la CPU che per la GPU, un concentrato di tecnologia che garantisce fluidità e velocità in ogni situazione, dall’editing video professionale all’utilizzo di software avanzati. La presenza di 16GB di memoria unificata e di un SSD da 512GB assicura reattività istantanea e ampio spazio per progetti, file e applicazioni. Ma ciò che sorprende davvero è l’autonomia: fino a 24 ore di utilizzo reale, un dato che permette di affrontare intere giornate di lavoro o di viaggio senza la minima preoccupazione di dover cercare una presa elettrica. Lo schermo Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, con una luminosità di picco di 1600 nit e un rapporto di contrasto di 1.000.000:1, trasforma ogni immagine in uno spettacolo visivo, offrendo dettagli, colori e profondità ideali per fotografi, designer e content creator che pretendono solo il meglio. Non manca una dotazione multimediale di livello superiore: videocamera 12MP Center Stage, sei altoparlanti con Dolby Atmos e tre microfoni professionali, per videochiamate, streaming e registrazioni audio impeccabili.

Connettività e sicurezza a misura di professionista

Il MacBook Pro 14″ 2024 con chip M4 non lascia nulla al caso nemmeno sul fronte della connettività: tre porte Thunderbolt 4, ricarica MagSafe 3, slot SDXC, HDMI e jack audio offrono la massima flessibilità, con la possibilità di collegare fino a due monitor esterni per una postazione di lavoro completa e versatile. Apple ha pensato anche alla sicurezza, integrando protezioni avanzate contro malware, la funzione “Dov’è”, crittografia FileVault e aggiornamenti gratuiti che mantengono il sistema sempre al sicuro e aggiornato. Il tutto si fonde con l’ecosistema Apple, consentendo di copiare contenuti tra dispositivi, inviare messaggi o rispondere a chiamate FaceTime direttamente dal Mac, per un’esperienza d’uso senza interruzioni. Se cerchi un partner affidabile, potente e sempre all’altezza delle tue aspettative, questa offerta sul MacBook Pro 14″ 2024 con chip M4 è la scelta più intelligente che tu possa fare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.