WWDC 2020, in arrivo anche nuovi iMac 27"

Di Giacomo Martiradonna giovedì 11 giugno 2020

Non solo software e Mac ARM. Al WWDC 2020, Apple potrebbe presentare anche dei nuovi iMac 27". Ecco le prove.

Se andate a buttare un occhio sulla pagina dell'Apple Store online iMac 27" noterete una peculiarità: tutti i modelli sono dati con consegna 26 giugno-3 luglio. E questa, secondo alcuni, è la prova che Apple sta per lanciare nuovi e innovativi modelli di computer fisso. Seguiteci nel ragionamento.

Quest'anno, il WWDC 2020 aprirà virtualmente le sue porte al pubblico il prossimo 22 giugno. Eppure, se si cerca di acquistare un iMac adesso, ci sono due tempistiche di consegna molto nette: prima del keynote per il taglio da 21,5" e dopo il keynote per quelli da 27". Questo potrebbe essere l'indizio che aspettavamo.

Stando ai rumors di marzo, infatti, Apple sta per lanciare nuovi modelli di iMac e mac mini; e in questi mesi Mark Gurman e Sonny Dickson, entrambi solitamente molto ben informati sui piani di Cupertino, hanno parlato rispettivamente di "update sostanziale" e di "iMac ripensato in stile iPad Pro", con riferimento ad un importante redesign.

Poi, per carità, tutto può essere. Magari la pandemia globale ha semplicemente rallentato le catene di montaggio o la logistica, ma considerato che l'iMac 27" non riceve aggiornamenti dal marzo 2019, una rinfrescata è tutt'altro che peregrina. Anzi, dato il contesto e considerate le voci di corridoio, noi ve la diamo al 99%: i nuovi iMac arriveranno quasi sicuramente a ridosso o subito dopo il WWDC 2020; non è detto che l'annuncio venga fatto proprio durante la presentazione, ma di sicuro nei giorni successivi faranno capolino interessanti novità hardware. Scommettiamo?

Acquista su Amazon: