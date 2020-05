Nuova Apple TV 4K con A12X "pronta per la commercializzazione"

Di Giacomo Martiradonna venerdì 8 maggio 2020

Sapevamo che Apple sta lavorando ad una nuova versione di Apple TV 4K. A quanto pare, sarebbe pronta per il debutto, e potrebbe essere lanciata in qualunque momento.

È noto che, tra le tante novità Apple in arrivo in sordina quest'anno, c'è anche una nuova versione di Apple TV; e la notizia di oggi è che il prodotto sarebbe pure pronto per il lancio. Ma nel bel mezzo della pandemia, è tutto sempre in forse.

In linea teoria, a Cupertino avrebbero messo a punto una nuova Apple TV 4K molto più potente del previsto, basata su processore A12X (e non A11 come si ipotizzava nei precedenti rumors), e caratterizzata da tagli di memoria pari a 64 e 128GB, contro l'attuale binomio 32/64GB. Un dispositivo aggiornato anche dal punto di vista software, con inedite feature tipo la Modalità Bambini.

E, stando alle indiscrezioni, "potrebbe essere rilasciata in qualunque momento." Ma il fatto è che, in assenza di eventi pubblici o keynote, risulta molto difficile fare previsioni. Con ogni probabilità andrà come si è visto coi MacBook Air e i MacBook Pro 13": un asettico comunicato stampa senza alcuna fanfara, in ossequio alle difficoltà dei nostri tempi.

