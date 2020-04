Nuovo iPhone SE: le cose da sapere prima dell'acquisto

Di Giacomo Martiradonna giovedì 16 aprile 2020

Se il nuovo iPhone low-cost era nelle vostre mire, ecco quattro cosette che dovreste sapere su iPhone SE prima di un eventuale acquisto.

Come ampiamente atteso, e senza tuttavia fanfare in ossequio ai tempi che viviamo, Apple ha presentato ufficialmente il nuovo iPhone SE, uno smartphone da 4.7 pollici caratterizzato da chip A13 Bionic chip, pulsante Home con Touch ID e fino a 256GB di memoria. Vi sveliamo però qualche feature del nuovo modello che il marketing ha un po' tenuto nascosto, nel bene e nel male.

WiFi 6 ma non U1

Le specifiche del nuovo iPhone SE parlano chiaro. Sono supportati tutti i più moderni protocolli di comunicazione, ma manca il chip U1 che invece è presente su iPhone 11 e 11 Pro. Ci sono:



LTE di classe Gigabit con tecnologia MIMO 2×2 e LAA4



Wi‑Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2



Tecnologia wireless Bluetooth 5.0



NFC con modalità lettore



Express card per pagare i mezzi pubblici utilizzabile in modalità “Basso consumo”



L'Express Card serve per pagare col telefono i mezzi pubblici in modo rapido; e il supporto a NFC in modalità lettore, invece, garantisce la futura compatibilità con CarKey per aprire l'auto.

L'assenza di Chip U1 infine implica niente intelligenza spaziale dell'Ultra Wideband.

Case iPhone 8

Apple ha reso disponibili i case pensati in modo specifico per iPhone SE; ma sembra che i case per iPhone 7 e iPhone 8 calzino altrettanto bene.

(PRODUCT)RED

Quando si acquista un iPhone SE rosso (PRODUCT)RED, parte della spesa viene devoluta a The Global Fund per il contrasto del COVID-19.

Apple Care

Il piano AppleCare+ per iPhone SE costa 99€ nel nostro paese, contro i precedenti 149€ di iPhone 8.

Consente di ottenere fino a due anni di assistenza telefonica e fino a due anni di copertura hardware aggiuntiva; inoltre, dà diritto anche a due interventi per danni accidentali, ciascuno a un costo addizionale di 29€ (per i danni al display) o 99€ (per i danni di altro tipo)(3). La copertura ha inizio dalla data di acquisto di AppleCare+.