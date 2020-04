Apple annuncia il nuovo iPhone SE: 4.7", Chip A13 e Touch ID

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 15 aprile 2020

Display da 4.7 pollici, Chip A13 e Touch ID, con prezzi a partire da 499€. Signore e signori, ecco a voi il nuovo iPhone SE.

È ufficiale. Dopo tanti rumors a riguardo, Apple ha finalmente lanciato il nuovo iPhone SE. Con Processore A13 Bionic, display Retina HD da 4,7 pollici, Touch ID e nuovi colori, cioè bianco, nero e (PRODUCT)RED rosso.

Phil Schiller, vice presidente senior del marketing Apple, è estatico:

“Il primo iPhone SE fu un grande successo fra i clienti, che apprezzavano la sua combinazione di design compatto, prestazioni di alto livello e prezzo conveniente; il nuovo iPhone SE di seconda generazione riprende la stessa idea e la migliora ulteriormente, per esempio aggiungendo il nostro migliore sistema a singola fotocamera per fare foto e video bellissimi, pur mantenendo un prezzo molto interessante. Grazie alla straordinaria potenza del chip A13 Bionic, iPhone SE ha una grande autonomia, scatta bellissimi primi piani in modalità Ritratto e foto con Smart HDR, registra video spettacolari con audio stereo ed è perfetto per i videogiochi e per navigare sul web a tutta velocità. E naturalmente ha di serie le funzioni di sicurezza evolute che i nostri utenti si aspettano. Non vediamo l’ora che i clienti possano toccarlo con mano.”

Resiste a schizzi e polvere, con un rating di resistenza all’acqua di grado IP67, il nuovo iPhone SE può resistere in immersione fino a 1 metro di profondità per 30 minuti. In più, il display dispone della tecnologia True Tone, per la regolazione automatica e il bilanciamento dei bianchi, e dell'HDR10 per restituire colori ancora più fedeli; ecco perché è compatibile coi contenuti Dolby Vision.

Lo smartphone supporta la ricarica wireless ed è compatibile con la ricarica veloce via cavo che permette di caricare la batteria fino al 50% in 30 minuti; dal punto di vista hardware, dispone di connessioni Wi-Fi 6 e LTE di classe Gigabit. Integra infine la Dual SIM grazie all'eSIM integrata.

iPhone SE è disponibile in modelli da 64GB, 128GB e 256GB da €499, in pre-ordine a partire dalle 14:00 di venerdì 17 aprile, con disponibilità -online e nei negozi fisici- da venerdì 24 aprile. In alternativa, sarò possibile acquistare iPhone SE anche con rate da €14,95 al mese.