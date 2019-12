Apple Pay, ecco le città dove pagare la metro con iPhone

Di Giacomo Martiradonna martedì 17 dicembre 2019

Cresce il numero di città che supportano i pagamenti dei mezzi pubblici con Apple Pay, nella modalità standard o "Carta Rapida." E per una volta, ci sono pure le città italiane.

Pagare i mezzi pubblici con Apple Pay, senza dover acquistare un biglietto cartaceo, è estremamente comodo, ma non tutti i sistemi di trasporto lo supportano. Ecco le città del mondo in cui potete passare i tornelli con iPhone e Apple Watch.

Due Modalità di Pagamento

Prima di procedere con la lista completa, occorre distinguere tra due modalità di pagamento: quella standard e più lenta, che prevede prima il riconoscimento biometrico con Touch ID o Face ID, e quella rapida chiamata "Carta Rapida" che invece richiede di avvicinare semplicemente il telefono al terminale.

Quest'ultima non richiede la convalida con Face ID, Touch ID o codice, né costringe a riattivare o sbloccare il dispositivo, o aprire un'app. Funziona e basta, ma solo per piccoli importi come un biglietto della metro per l'appunto. In più, su iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR funziona pure se avete attivato la modalità Basso Consumo per il risparmio energetico.

Apple Pay: Città Supportate

La Modalità Carta Rapida è supportata a:



Pechino



Shanghai



Giappone (tutti i mezzi Suica)



Londra (TfL)



New York City (sulla MTA)



Portland (Hop Fastpass)

Il pagamento via Apple Pay standard, invece, funziona qui:





Milano (ATM)



Roma (ATAC Metropolitana di Roma)



Sydney



Mosca



Novosibirsk



San Pietroburgo



Vancouver (TransLink)



Singapore (LTA)



Canton (UnionPay CUP)



Hangzhou (UnionPay CUP)



Chicago



Considerate inoltre che non tutte le città hanno necessariamente dei tornelli; per esempio, in Germania non esistono, ma in compenso potete acquistare un biglietto pagando al distributore automatico direttamente con iPhone o Apple Watch.