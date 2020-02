CarKey, la feature che trasforma iPhone nelle chiavi della macchina

Di Giacomo Martiradonna giovedì 20 febbraio 2020

Grazie alla feature chiamata CarKey, presto iPhone consentirà di aprire e avviare le automobili compatibili. E le chiavi digitali potranno essere condivise con un semplice messaggio.

La cosa era nell'aria sin da quando Apple aveva deciso di aderire al Car Connectivity Consortium, il consorzio che trasformerà lo smartphone nella chiave per aprire e accendere l'auto. Si tratta di uno standard messo a punto in questi ultimi anni, e che ora sta per tramutarsi in prodotto vero.

Aprire e avviare l'auto con iPhone o Apple Watch: il sogno high-tech di tutti noi diventerà presto realtà grazie a CarKey, un'estensione di CarPlay che infila una chiave digitale nell'app Wallet; la chiave poi può essere condivisa con altri utenti, inviandola semplicemente via iMessage. È una delle novità di iOS 13.4 Beta 2:

"CarKey non è disponibile nelle conversazioni di gruppo. Puoi inviare CarKey in conversazioni con un individuo."

Le chiavi condivise possono essere permanenti, per i membri della famiglia, oppure temporanee, magari per il meccanico. Quando condividete CarKey, dall'altra parte leggono un messaggio che recita:

[Nome del proprietario dell'auto] ti ha invitato ad usare la sua [Modello di Veicolo] con accesso all'apertura & messa in moto. Ciò consente di utilizzare il tuo iPhone e Apple Watch per aprire/chiudere l'auto, avviare il motore e guidare.

Per ragioni di sicurezza, CarKey ha bisogno dell'autenticazione biometrica -Face ID o Touch ID- esattamente come Apple Pay e Apple Cash; ma è stata prevista una modalità Express che permette a chiunque in possesso della chiave di utilizzarla senza ulteriori fronzoli, utile in contesti aziendali.

Ovviamente, la feature funziona a patto di acquistare un'auto compatibile; dunque, se le cose andranno come con CarPlay, passeranno secoli prima di vederla implementata sui modelli destinati ai comuni mortali. Giustamente, i produttori storici devo spremere il limone fino all'ultima goccia, per carità.

E questo è solo l'inizio. Il Car Connectivity Consortium sta lavorando alle specifiche del Digital Key 3.0 che estenderà l'uso di questa tecnologia anche sui dispositivi basati su Bluetooth Le e Ultra Wideband (sì, proprio il protocollo presente su iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max e che servirà per AirTag).

Ovviamente, si tratta di software in Beta, e non abbiamo una data di rilascio, ma se dovessimo azzardare è molto probabile che un annuncio ufficiale arriverà con iOS 13.4, magari all'Evento Speciale Apple del 31 marzo 2020.