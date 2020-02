iPadOS 13.4: le novità della Beta 1

Di Giacomo Martiradonna martedì 11 febbraio 2020

Apple ha distribuito la prima Beta pubblica di iPadOS 13.4, la prossima versione del sistema operativo mobile per tablet. Ecco quali novità include.

In queste giorni, utenti e sviluppatori si sono trovati tra le mani la prima Beta di iPadOS 13.4. Tra le novità incluse in questa build, segnaliamo la nuova barra strumenti per Mail, nuove scorciatoie, qualche miglioria a CarPlay e infine inediti Memoji/Animoji. Eccole nel dettaglio.



App Mail: La barra degli strumenti di Mail separa in modo netto il pulsante Rispondi dal Cancella e rende più difficile eliminare per errore un messaggio.

Comandi Rapidi: Un nuovo comando rapido di Siri permette di identificare una canzone al volo attraverso Shazam, e senza dover aprire l'app come avviene ora.

Condivisione Cartelle: Era attesa da tempo e finalmente è arrivata. La condivisione delle cartelle iCloud Drive diventa una possibilità concreta.

Animoji: Ci sono 9 inediti Memoji/Animoji, tra cui uno con il MacBook e l'altro con espressione esasperata.

Acquisti Universali: Viene introdotta la possibilità per gli sviluppatori di vendere un'app che è valida contemporaneamente su iOS, tvOS e macOS. Il tutto con un unico acquisto da parte dell'utente.

CarKey: Le nuove API di CarPlay permetteranno di avviare l'automobile usando iPhone come chiave.

Scorciatoie Tastiera: Quando utilizzate una tastiera fisica con iPad, ora avete a disposizione nuove scorciatoie specifiche per l'app Foto.



In seguito ad iPadOS, Apple ha reso disponibili anche una nuova Beta di tvOS 13.4 per Apple TV di quarta e quinta generazione e iOS 13.4 per iPhone e iPod Touch. La versione definitiva è attesa nelle prossime settimane.