WhatsApp, la nuova Beta per iPhone potrebbe ridefinire la scrittura dei messaggi

In un’epoca in cui la scrittura dei messaggi rappresenta ormai una delle principali modalità di comunicazione quotidiana, la tendenza a inviare testi impulsivi o poco chiari è un problema che molti utenti conoscono fin troppo bene. Eppure, il classico “meglio pensarci due volte prima di inviare” potrebbe essere presto archiviato nei ricordi, perché WhatsApp ha appena alzato l’asticella della messaggistica digitale con l’introduzione di Writing Help, una funzionalità che sfrutta l’AI per rivoluzionare il modo in cui scriviamo e inviamo i nostri messaggi.

Il nuovo assistente intelligente, attualmente in fase di test tramite TestFlight su iPhone e già disponibile per gli utenti Android, promette di cambiare radicalmente l’esperienza d’uso. Basta toccare l’icona a forma di penna, che prende il posto di quella degli sticker nella barra della chat, per accedere a un vero e proprio “editor personale” che offre suggerimenti su misura per ogni occasione. E qui la magia: Writing Help propone almeno tre alternative di riformulazione, attingendo a cinque modalità diverse — dalla riformulazione per maggiore chiarezza, al tono professionale, passando per quello divertente, di supporto, fino alla classica correzione di bozze. Un ventaglio di opzioni che consente di calibrare ogni messaggio in base al contesto e all’interlocutore, senza il rischio di risultare banali o fraintendibili.

Ma ciò che colpisce davvero è l’attenzione riservata alla privacy. In un’epoca in cui la riservatezza è sempre più minacciata dalle tecnologie digitali, Meta ha implementato il sistema Private Processing: una soluzione che garantisce l’anonimato e la sicurezza dei dati. La funzione è disattivata di default e può essere attivata solo su richiesta dell’utente, il che significa che nessun testo viene analizzato senza consenso esplicito. Inoltre, l’analisi AI è circoscritta esclusivamente al testo digitato nel campo di input, senza alcun accesso alla cronologia delle conversazioni, e tutti i dati vengono criptati. Un approccio che dimostra come la tutela della riservatezza sia ormai un elemento imprescindibile nell’evoluzione delle piattaforme di messaggistica.

Questa attenzione ai dettagli e alla sicurezza è particolarmente significativa se si considera il panorama attuale, in cui i colossi della tecnologia sono impegnati in una corsa senza precedenti per integrare l’AI nei loro servizi. Basti pensare a Apple, che con iOS 18 ha già introdotto le sue Writing Tools, strumenti pensati per correggere e riscrivere i testi direttamente dall’interfaccia del sistema operativo. Non è un caso che, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la stessa Apple abbia tentato di stringere una collaborazione con Meta per integrare il modello AI di quest’ultima su iOS 18, trattativa poi naufragata per questioni legate proprio alla privacy.

L’ingresso di Writing Help su WhatsApp rappresenta dunque un vero spartiacque, destinato a ridefinire gli standard della comunicazione digitale. La possibilità di affidarsi a un’intelligenza artificiale capace di suggerire alternative, correggere refusi o adattare il tono del messaggio alle esigenze del momento non è solo una comodità, ma un vero e proprio salto di qualità. E tutto questo avviene senza che il destinatario venga informato dell’utilizzo dell’AI, preservando così la naturalezza e la spontaneità dello scambio.

Se allarghiamo lo sguardo, il contesto appare ancora più interessante. L’integrazione dell’AI nella scrittura dei messaggi non è una prerogativa esclusiva di WhatsApp o Apple. Giganti come OpenAI hanno già conquistato la scena con strumenti come ChatGPT, che hanno abituato milioni di utenti a interagire con sistemi intelligenti in grado di comprendere, correggere e generare testi con una fluidità sorprendente. L’arrivo di Writing Help su una piattaforma con oltre due miliardi di utenti, però, segna un’accelerazione decisiva, rendendo l’AI non più un optional per pochi, ma una risorsa alla portata di tutti.

Certo, la rapidità con cui Meta sta portando avanti la distribuzione di queste soluzioni fa pensare che il rollout pubblico sia ormai questione di settimane. Al momento, chi desidera testare in anteprima Writing Help può farlo solo tramite TestFlight e in versione beta, ma è evidente che l’obiettivo sia quello di rendere questa funzionalità un nuovo standard per la messaggistica globale. E non è difficile immaginare che anche altri player — da Apple a OpenAI — continueranno a spingere sull’acceleratore, arricchendo le proprie piattaforme con strumenti sempre più sofisticati per la scrittura dei messaggi.