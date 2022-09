iPhone 14 Pro: ecco la PRIMA IMMAGINE UFFICIALE

È tutto vero! A pochissime ore dall’evento Far Out in programma per oggi, 7 settembre 2022, un noto produttore di accessori per smartphone e tablet ha diffuso quella che può essere definita la prima immagine ufficiale di iPhone 14 Pro. E sì, il look è confermato.

L’immagine è stata condivisa poche ore fa sulla pagina Facebook di Spigen, uno dei più affermati brand in fatto di custodie e accessori per iPhone e non solo. All’interno dell’azienda il design di iPhone 14 Pro è certamente noto da qualche settimana e infatti le prime cover sono già pronte per il lancio sul mercato (altra notizia confermata sui social).

Quello che tuttavia stupisce, è lo scivolone a tanto così dall’evento odierno. Ormai si hanno pochi dubbi sull’assenza della tacca, sui due fori uniti in una sola “pillola” tramite software e così via. Però, una cosa sono le indiscrezioni forniteci da Gurman, Kuo, Prosser e gli altri, e ben altra cosa sono invece le immagini condivise da un’azienda seconda a pochissime nel suo settore.

Ironia e incredulità nei commenti, ovviamente. C’è chi appunto sottolinea l’ufficialità del design, chi invece fa presente che qualcuno (il social media manager di Spigen, immaginiamo) verrà licenziato dopo aver pubblicato questo post, e chi invece se la prende con Spigen per aver spazzato via anche la minima possibilità di una qualche sorpresa.

E quindi, siamo alle solite: design di un prodotto “leakato” (passateci il termine) ufficialmente prima di un evento Apple. iPhone 14 Pro avrà dunque un singolo foro sul display di forma allungata che ospiterà non solo la fotocamera frontale e tutto il necessario per il Face ID, ma anche i due indicatori per informare l’utente quando un’app sta utilizzando la fotocamera e/o il microfono.

Non ci resta altro che scoprire la scheda tecnica completa dei quattro nuovi iPhone, gli Apple Watch di nuova generazione (tra cui l’inedito Pro) e gli AirPods Pro 2.