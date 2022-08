Ecco i prodotti Apple da NON acquistare ora

All’Evento Apple di settembre manca oramai pochissimo. Ciò significa che presto il catalogo di Cupertino verrà invaso da una valanga di nuovi dispositivi che sostituirà i vecchi modelli; e dunque, a conviene attendere perché, a parità di prezzo, tra qualche settimana si comprerà iPhone, iPad, Apple Watch e accessori più potenti. E i modelli vecchi costeranno meno. Ecco quindi i prodotti Apple che non conviene comprare adesso, e quelli invece su cui avete semaforo verde.

Prodotti da NON Comprare

Con oltre 1.000 giorni di anzianità, AirPods Pro è uno dei gingilli più vecchi di Cupertino e uno dei più probabili a ricevere un aggiornamento nei prossimi mesi. Verrà sostituito da AirPods Pro di seconda generazione.

E lasciate Apple Watch di terza generazione perché a nostro modo di vedere è vecchio, lento e sorpassato. E non supporta neppure watchOS 9, quindi presto mandato (finalmente) in pensione). E già che ci siamo, non acquistate Apple Watch SE né Apple Watch Series 7 perché presto verranno lanciati gli Apple Watch SE di nuova generazione e soprattutto Apple Watch Series 8 con chip S8 e sensore di temperatura.

Lato iPhone, mettente in standby per qualche giorno iPhone 13 perché presto arriverà iPhone 14, dunque il prezzo dei vecchi modelli dovrebbe calare un po’ (ma non più di tanto, parliamo sempre di prodotti Apple).

E mettete in standby eventuali acquisti relativi a Mac mini e Mac Pro perché sono attese novità su questo fronte.

Prodotti da Acquistare ORA

iPhone 13‌ Pro sparirà di sicuro dalla circolazione, e in tempi molto rapidi per non pestare i piedi a iPhone 14 Pro. Ma attenzione: quest’ultimo costerà molto di più del predecessore, dunque considerato che ora iPhone 13 Pro si trova a prezzi scontati, noi francamente lo compreremmo ora.

Un altro prodotto Apple che sparirà dal mercato sarà iPhone 13 mini, senza tuttavia essere sostituito da un omologo iPhone 14 mini. Onestamente? Se vi interessava, acquistatelo ora che è scontato fino al 15%. Tra una settimana potrebbe essere già troppo tardi.

E ovviamente andate tranquilli con MacBook Pro e MacBook Air, aggiornati di recente col chip M2 e tra l’altro già disponibili con sconti fino a -16%. Dal punto di vista della lungimiranza di investimento, sono tra i prodotti più tranquilli del momento.