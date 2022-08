iPhone 13 Mini: lui è il più piccolo e potente al mondo, oggi in offerta

Ormai gli smartphone compatti stanno uscendo di moda e sempre meno aziende producono dispositivi portatili. Una di queste poche è Apple, che da un po’ di anni a sta parte ci ha viziati con i suoi modelli tascabili derivanti dai suoi top di gamma. Oggi su Amazon abbiamo trovato questa offerta sull’iPhone 13 Mini con uno sconto del 11% che porta il suo prezzo a soli 749,00 €. Quindi se state cercando uno smartphone compatto, moderno e potente non potete farvi scappare per nessun motivo al mondo questa incredibile offerta. Rimangono solo pochi pezzi a disposizione a questo prezzo nei magazzini del noto e-commerce.

Lo smartphone compatto più potente è iPhone 13 mini

Questo dispositivo di casa Apple è dotato del Chip Bionic A15 che lo rende un fulmine nell’eseguire tutte le operazioni ed un modulo 5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità. La batteria ben ottimizzata vi può garantire un utilizzo del device fino a 17 ore di riproduzione video. Il design è quello classico minimal a cui la casa della mela ci ha abituati, protetto dall’innovativo materiale Ceramic Shield. Invece il display è un Super Retina XDR da 5,4″ che riproduce colori vibranti e neri profondi. Il tutto è assicurato per resistere all’acqua grazie alla certificazione IP68 tra le migliori del settore.

I dispositivi Apple sono famosissimi anche per il loro comparto fotografico, qui trovate un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP per foto e video di alta qualità in qualsiasi situazione. La registrazione video è in HDR con risoluzione massima in 4K e tecnologia Dolby Vision. La fantastica Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco vi consentirà di creare video di altissima qualità. Vi ricordiamo che tutto questo e molto ancora è racchiuso in un corpo veramente compatto, iPhone 13 Mini non ha assolutamente rivali nella sua categoria. Non perdete questa offerta su Amazon che porta il suo prezzo a soli 749,00 €, affrettatevi prima che finiscano tutti i pezzi.