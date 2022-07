Apple Store Offline: MacBook Air M2 in pre-ordine dall'8 luglio

Sorpresa. L’Apple Store USA è offline, e questo significa che il MacBook Air M2 comparso per pochi istanti su Amazon e poi sparito dalla circolazione, sta per arrivare. Ecco come avere la certezza di accaparrarselo prima che le scorte finiscano.

Presentato al WWDC 2022, il nuovo MacBook Air con chip M2 include una CPU 8-core e una GPU fino a 10-core, fino a 24GB di memoria unificata, un display Liquid Retina da 13,6″ con 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori, e una videocamera FaceTime HD a 1080p, co tre microfoni in array e sistema audio a quattro altoparlanti più audio spaziale.

Il tutto per un peso non proprio light di 1,24kg, e ben 18 ore di batteria. In teoria doveva arrivare il 15 luglio, almeno così dicevano i rumors; tuttavia è possibile che Apple anticipi un po’ le cose.

Al momento della stesura di questo post, infatti, l’Apple Store USA risulta offline, il che di solito indica la disponibilità nel negozio di un nuovo prodotto. E siccome l’Air M2 è sicuro che arriverà a luglio (lo aveva promesso Apple stessa al WWDC), ecco svelato l’arcano.

Tradotto in soldoni: a partire da lunedì 8 luglio si apriranno i pre-ordini del MacBook Air M2, con consegna dal 15 luglio.

MacBook Air M2 in Pre-Ordine su Amazon

Siccome conosciamo i nostri polli, e sappiamo che le scorte del nuovo MacBook Air M2 evaporeranno in 10 minuti, ecco il nostro consiglio. Se siete interessati alla macchina, segnatevi questi link e compulsateli lunedì 8 luglio. Non appena saranno disponibili, acquistate il vostro Air il più presto possibile: