MacBook Air 2022 in arrivo alla WWDC 2022: ecco perché aspettarlo

Secondo quanto si apprende, sembra che il nuovo MacBook Air con processore Apple Silicon M2 sia alle porte; ma cosa sappiamo di questo particolare device? I rumor in merito sono tanti, ma scopriamo anche che le scorte del modello con processore M1 sono quasi Sold Out ovunque, da Amazon ai vari retail di elettronica di consumo internazionali.

Mancano pochissimi giorni alla WWDC 2022 e sembra che ci siano nuovi problemi per i fan della mela. Se volete un MacBook Air con M1 infatti, ci vogliono mesi per riceverne uno. Le stime di spedizione si allungano di giorno in giorno. Di fatto, questo laptop fanless è Sold Out ovunque e questo ci ha portato a pensare che il nuovo modello è alle porte.

MacBook Air: poche scorte e tempi di spedizione lunghissimi

A sostegno di questa ipotesi, diciamo anche che è l’unico PC della mela che ha tempi di attesa così lunghi. I modelli Pro o gli iMac con M1 sono ampiamente disponibili. Per esempio, il Pro da 13 pollici (uno dei nostri preferiti) oggi è anche in sconto su Amazon a soli 1241,17€ al posto di 1479,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. Ci sono 8 GB di RAM e 256 GB di spazio ed è perfetto per studenti, lavoratori e non solo.

Ad ogni modo, noi vi consigliamo di attendere l’Air di nuova generazione, perché avrà il processore Apple Silicon M2, molto più performante sul lato della GPU rispetto a quello attuale, e perché ci sarà un design nuovo, con tastiera e cornici bianche. Vedremo colorazioni frizzanti e fresche, proprio come quelle dell’iMac da 24 pollici. In ultima analisi, abbiamo letto che non ci sarà più il design affusolato ma il frame sarà squadrato e minimal, proprio come quello dei Pro da 14 e 16 pollici.

Of the regular M1 Macs, the MacBook Air is the only line showing any shipping delay (besides one iMac configuration) pic.twitter.com/euqzxG78IL — Mark Gurman (@markgurman) May 31, 2022

Qualcuno poi suggerisce che la causa dei ritardi delle spedizioni del modello Air 2020 sia legata ai vincoli della catena di approvvigionamento che abbiamo visto in questi mesi. Fra lockdown durissimi in Cina, crisi economica legata alla guerra in Ucraina, le fabbriche orientali sono un po’ in ritardo con le consegne.