WWDC 2022: visualizzare l'animazione AR segreta

Il WWDC 2022, l’annuale conferenza degli sviluppatori Apple, si terrà il prossimo 6 al 10 giugno. L0 ha annunciato Apple stessa con un comunicato stampa pubblicato qualche settimana fa, Apple. Come da tradizione, la Worldwide Developers Conference di quest’anno si aprirà con la presentazione delle nuove versioni di iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS.

“La WWDC22 invita sviluppatori e sviluppatrici di tutto il mondo a riunirsi per scoprire come dare vita alle loro idee migliori e andare oltre i limiti del possibile” ha affermato Susan Prescott, VP della divisione Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing di Apple. “Ci piace entrare in contatto e interagire con i nostri sviluppatori e ci auguriamo che ogni partecipante esca da questa esperienza con una nuova energia.”

Oltre al keynote con gli aggiornamenti dei sistemi operativi sopra citati, il programma della WWDC di quest’anno includerà sessioni informative aggiuntive e laboratori. Inoltre, Apple organizzerà presso l’Apple Park (sempre il 6 giugno) una giornata speciale per sviluppatori e studenti. I posti, ovviamente, sono a numero limitato.

Guarda l’Animazione AR

Come sempre, nella pagina dedicata al WWDC Apple ha nascosto un’animazione segreta (un “easter egg” che oramai tanto segreto non è più). Stavolta ci sono delle carte tipo Pokemon che mostrano dei Memoji. Si può scorrere le carte, girarne una, e ottenere così un nuovo set. Abbiamo contato almeno 9 set di carte diverse.

Ecco come visualizzare l’easter egg adesso sul tuo iPhone e iPad: