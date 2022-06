MacBook Air M2: lancio il 15 luglio

Il MacBook Air M2 comparso fugacemente su Amazon e poi sparito dai radar, è imminente. Stando alle indiscrezioni, Apple lo lancerà il prossimo 15 luglio 2022.

Era stato annunciato e mostrato in anteprima al WWDC 2022, senonché poi se ne erano perse le tracce. Apple aveva genericamente promesso una disponibilità a luglio, e a quanto pare le tempistiche saranno rispettate.

Secondo le fonti di MacRumors, il nuovo MacBook Air debutterà esattamente il 15 luglio. È caratterizzato da design sottile, un chip M2 con CPU 8-core e GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, per un peso complessivo di 1,24kg.

Garantisce fino a 18 ore di batteria, dunque praticamente dura tutto il giorno; il display è di tipo Liquid Retina da 13,6″ con 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori. Infine, integra una videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array e un sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale. Una vera novità per il portatile entry level di Cupertino.

