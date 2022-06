MacBook Air M2 già disponibili in pre-ordine su Amazon

I nuovi, stilosi MacBook Air M2 sono già disponibili in pre-ordine su Amazon, con consegna dal 1 settembre. E converrà far presto perché le scorte saranno contingentate: dunque se vi serve questa macchina, non esitate perché -con tutto quel che succede nel mondo- i tempi si faranno parecchio lunghi.

DESIGN ASSURDAMENTE SOTTILE – Il nuovo MacBook Air è più portatile che mai e pesa solo 1,24 kg. È il notebook ultraversatile per lavorare, giocare e creare come e quando vuoi.

CON I SUPERPOTERI DI M2 – Con la nuovissima CPU 8-core, una GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, puoi fare di più a tutta velocità.

FINO A 18 ORE DI BATTERIA – Grazie alle prestazioni efficienti del chip Apple M2, MacBook Air ti sta dietro giorno e notte.

SPETTACOLARE E AMPIO DISPLAY – Il display Liquid Retina da 13,6″ ha più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili.

VIDEOCAMERA E AUDIO EVOLUTI – Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie.

MacBook Air M2 in Pre-Ordine su Amazon

E il bello è che ci sono già tutte le configurazioni base. Ecco qualche esempio dei MacBook Air in pre-ordine su Amazon: