Il trick degli screenshot che pochissimi utenti iPhone conoscono

Ci sono alcune feature di iOS che nemmeno Apple pubblicizza, e non sappiamo il motivo. Poi, una volta scoperte, ci si chiede: “perché nessuno me l’ha detto prima?!“. E scommetto che se sei tra coloro che utilizzano gli screenshot per mostrare/indicare qualcosa a terzi, penserai la stessa identica cosa.

Il content creator Ramal Media ha postato un video su TikTok che sta facendo il giro del web, soprattutto in queste bollenti ore in cui i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro vengono consegnati a coloro che hanno effettuato il preordine. Ma c’è anche qualcuno che ha passato la notte fuori un Apple Store, come i bei vecchi tempi. Giusto per dire.

Il trick degli screenshot

Per farla breve, questo trucchetto ti permette di aggiungere cerchi perfetti e frecce altrettanto perfette ai tuoi screenshot subito dopo averli scattati grazie all’editor interno di iOS. Insomma, addio agli scarabocchi fatti con il dito. Così è molto più semplice evidenziare qualcosa, e soprattutto più chiaro.

È davvero semplicissimo: disegna un cerchio e attendi circa un secondo con il dito premuto sul display affinché il software lo riconosca come tale; disegna un freccia (senza sollevare il dito dallo schermo) e – allo stesso modo – attendi pochi secondi per il riconoscimento. Ecco fatto.

A voler essere più precisi, questo trick funziona anche con altre forme – rettangoli, quadrati, triangoli… -, ti basta disegnarli e attendere il verificarsi della magia.

Da quando è possibile fare ciò? Non ne abbiamo idea, ma forse già da iOS 15, sistema operativo con cui ha fatto il suo debutto la pagina per la modifica degli screenshot.