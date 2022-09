iPhone 14 con DISPONIBILITÀ IMMEDIATA su Amazon

Per ovvi motivi, i riflettori sono puntati su iPhone 14 Pro ma non bisogna assolutamente dimenticare il fatto che a partire da oggi, 16 settembre 2022, anche iPhone 14 “base” è acquistabile su Amazon. E con disponibilità immediata per la maggior parte delle configurazioni.

NB: quelli indicati sono i modelli in disponibilità durante la stesura dell’articolo ma tra ore se non minuti le cose potrebbero essere leggermente diverse, vista la richiesta.

Acquista iPhone 14 su Amazon

Fotocamera pazzesca e autonomia esagerata

Design e performance

Iniziamo con il dire che iPhone 14 e vanta un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, il tutto ben protetto dal Ceramic Shield e con la splendida tecnologia True Tone. Come anticipato negli scorsi giorni, arrivano sul mercato in cinque colorazioni, alcune delle quali inedite: Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e PRODUCT(RED).

In termini di performance, viene preso in prestito il chip A15 Bionic di iPhone 13 Pro, quindi con GPU a 5-core. Un processore di cui non ci si può assolutamente lamentare, bisogna ammetterlo.

Foto e video

La fotocamera principale è ora da 12 megapixel, con un sensore più ampio e pixel da 1.9 micron. Migliorati del 49% gli scatti in condizioni di scarsa luminosità e aggiornata l’esposizione nella Modalità Notturna.

La nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini sono ancora più sofisticate, per scatti sempre più sensazionali con ogni tipo di luce, e soprattutto in notturna.

Oltre agli attesi upgrade della fotocamera frontale, Apple ha presentato il Photonic Engine, che porta al livello successivo le foto in low-light.

Infine, relativamente ai video, è da segnalare la Modalità Azione. Questa garantisce una nuova stabilizzazione, davvero pazzesca in base a quanto mostrato durante l’evento Far Out in quel di Cupertino.

Stai correndo al parco o facendo un trekking bello impegnativo? Le tue riprese rimangono stabili e senza sbalzi grazie alla nuova modalità Azione.

Le recensioni dello smartphone sono già online e tutte vanno nella stessa direzione. È molto simile all’iPhone della precedente generazione, è assolutamente vero, ma ciò non significa che sia un dispositivo da non prendere in considerazione, anzi. iPhone 14 è uno smartphone a cui non manca nulla, è eccellente in tutte le circostanze ed è pensato per chi viene da un dispositivo più datato e che non vuole superare la soglia dei 1300 euro (iPhone 14 Pro).