I primi ordini di iPhone 14 Pro (ma anche di iPhone 14) saranno consegnati in queste ore. Oggi, 16 settembre 2022, è infatti il giorno che segna il debutto ufficiale sul mercato – con disponibilità immediata, dove disponibile – dello smartphone con l’apprezzatissima Dynamic Island. E per l’occasione si è verificato qualcosa che non accadeva da un bel po’ di tempo: il formarsi di file fuori gli Apple Store.

Apple ha abbracciato la filosofia dei preordini già da diversi anni, e questo ha contribuito a ridurre drasticamente il fenomeno. E poi non dimentichiamo la pandemia di COVID-19, che ha sicuramente cambiato – temporaneamente o meno – le abitudini d’acquisto delle persone. In queste ore però si è registrato una sorta di tuffo nel passato, principalmente in paesi asiatici come Tailandia e Giappone.

iPhone 14 Pro, foto e video di chi ha passato la notte fuori un Apple Store

La testimonianza arriva, come al solito, dai social network. Su Twitter e Instagram (ma immaginiamo anche TikTok) fioccano fotografie e video di persone che hanno deciso di passare la notte all’esterno di un negozio Apple. L’obiettivo? Ovviamente mettere le mani su iPhone 14 Pro dopo aver perso l’occasione di preordinarlo online.

Fans Queue over 12 Hours Outside @Apple’s Thailand For New iPhone 14 Line Up .#iphone14pro #iPhone14ProMax pic.twitter.com/OjnArh2ddV — Wai Yan Min Khant @ Andrew (@andrewjames194) September 15, 2022

Condivisibile o meno, fa piacere vedere tante persone riunite per una passione, quella per i prodotti Apple. Così entusiasmo per un iPhone non si notava da tempo, ed è tutto motivato: iPhone 14 Pro manda infatti in pensione la tacca e accoglie un elemento dinamico che cambia in base all’applicazione in utilizzo. E poi c’è anche un upgrade del modulo fotografico, ora da 48 megapixel.