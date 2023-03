SOS Emergenza via Satellite, la feature di iPhone 14 e iPhone 14 Pro che consente di chiedere aiuto ovunque vi troviate anche senza copertura mobile, sbarca ufficialmente anche in Italia.

SOS Emergenze via Satellite è una funzione di sicurezza introdotta da Apple con iPhone 14. È stata progettata per consentire all’utente di raggiungere il proprio domicilio via satellite e di mettersi in contatto con i servizi di emergenza nelle aree in cui non c’è ricezione. Con iPhone 14 si può utilizzare SOS Emergenze via satellite per inviare messaggi ai servizi di emergenza quando si è fuori dalla copertura cellulare e grazie all’app Dov’è puoi anche condividere la tua posizione con altre persone.

Si tratta di un funzionalità che ha già salvato più di una vita nei paesi in cui funziona; e ora finalmente potrà sprigionare il suo potenziale anche in Italia.

Il debutto italiano era stato promesso durante la la presentazione della nuova veste gialla di iPhone 14 e 14 Plus; al tempo però si era parlato di un generico “fine marzo” in Italia, così come in Austria, Portogallo, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Negli USA, in Canada, Germania, Francia, Irlanda e Regno Unito invece il servizio era già attivo da tempo.

SOS Emergenze è una feature esclusiva di iPhone 14 o iPhone 14 Pro (comprese le versioni Plus e Pro, rispettivamente) e rientrerà di sicuro tra le caratteristiche dell’intera gamma di iPhone 15, che Apple svelerà a settembre. Al momento, il servizio è gratuito ma presto verrà richiesto un abbonamento, il cui ammontare tuttavia non è ancora noto.

Per conoscere più nel dettaglio come funziona e come si attiva questa feature, vi rimandiamo al nostro post di approfondimento su SOS Emergenza via Satellite: cos’è, come funziona e quanto costa.

