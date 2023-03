Come ampiamente suggerito dai rumor delle scorse ore, Apple ha presentato una nuova versione di iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Cosa cambia? Gli smartphone arrivano in una inedita tinta gialla. E no, non sarà disponibile anche per i due smartphone Pro del 2022.

iPhone 14 e 14 Plus in Giallo: la novità di Apple per la primavera

La finitura gialla – molto gradevole, stando alle immagini stampa diffuse da Apple – si va ad aggiungere a quelle blu, mezzanotte, viola, galassia e (PRODUCT)RED.

«Le persone amano il loro iPhone e vi fanno affidamento ogni giorno per tutto. Ora la linea di iPhone 14 e 14 Plus si arricchisce di un nuovo colore giallo», ha dichiarato Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple. «Autonomia straordinaria, design leggero, funzioni di livello professionale per foto e video, innovazioni per la sicurezza all’avanguardia come SOS emergenze via satellite, e tutto ciò che iOS 16 ha da offrire, fanno di iPhone 14 un’opzione perfetta per chiunque sia in cerca di un nuovo smartphone.»

Per quanto riguarda invece la scheda tecnica, non c’è alcuna novità da segnalare. Sia per il modello base che per quello Plus. Quindi, una volta disponibile, potrai scegliere tra uno smartphone con display Super Retina XDR OLED da 6,1″ e uno da 6,7 pollici (il secondo, poi, è l’iPhone con la migliore autonomia di sempre).

Sia iPhone 14 che 14 Plus supportano la Modalità Azione per i video, utilizzano il chip A15 Bionic con CPU a 6-core (2 performance core e 4 efficiency core), GPU 5-core e Neural Engine 16-core, dispongono di una doppia fotocamera sul retro e così via. Insomma, i soliti e affidabili iPhone 14 e 14 Plus.

C’è un “però”. Nulla di grave, ma c’è. Gli smartphone in Giallo non sono disponibili fin da subito, ma saranno preordinabili a partire dalle 14 in punto di venerdì 10 marzo. Per l’acquisto immediato, invece, sarà necessario attendere il 14 dello stesso mese.

Come al solito, quando arriverà il momento, troverai tutte le informazioni necessarie qui su Melablog. Se però l’attesa non fa per te e vuoi mettere fin da subito le mani su iPhone 14, ti dico che su Amazon lo trovi in super sconto a 879,99€.

