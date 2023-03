Il 2023 di Apple è iniziato nel migliore dei modi, ovvero con la presentazione di nuovi Mac (MacBook Pro e Mac Mini, a voler essere più precisi). Ora l’attenzione è completamente rivolta a settembre, mese durante il quale il gigante di Cupertino svelerà al mondo la tanto chiacchierata gamma di iPhone 15. Ma fino ad allora non ci sarà altro? In realtà, stando alle ultime voci di corridoio, questa primavera il listino di Apple accoglierà un nuovo… iPhone.

Un nuovo iPhone è dietro l’angolo? Sembra proprio di sì

Se lo scorso anno ha fatto capolino la tinta Verde Alpino, quest’anno toccherà alla tinta gialla. O almeno questa è l’indiscrezione che con una certa insistenza sta circolando ora. È stata confermata anche dai colleghi di 9to5mac, le cui fonti – soprattutto negli ultimi tempi – si stanno rivelando più che affidabili. Non ne sbagliano una…

Andando però in ordine cronologico, la prima voce è stata diffusa su Weibo, il social network cinese di riferimento. Nel post di Mr. Setsuna Digital si parla proprio di un iPhone Giallo in arrivo questa primavera. Si tratta ovviamente di una variante di un modello già in commercio, ma – ancora secondo i rumor – sarà una “esclusiva” di iPhone 14 e iPhone 14 Plus.

Un tentativo da parte di Apple di puntare i riflettori su due smartphone che – principalmente per il prezzo – non hanno lasciato il segno? Potrebbe essere, ma la strada resta comunque in salita.

Ora c’è capire quando avverrà questo lancio. Guardando al più recente passato, e quindi al già citato smartphone in Verde Alpino (gettato nella mischia l’8 marzo 2022), possiamo pensare alla finestra compresa tra il 6 e il 10 marzo. Nel 2021 però, con la tinta Viola, Apple ha atteso il 20 aprile, e potrebbe ripetersi.

Noi puntiamo sulla prima metà di marzo. E tu invece?

