iPhone 15: tutto quello che c'è da sapere

Dynamic Island su tutti i modelli, Dimensioni da 6,1 e 6,7 pollici, porta USB-C come comanda la UE e modem Qualcomm. Ecco tutto quel che sappiamo già su iPhone 15, incluso processore, feature hardware, design e prezzi italiani.

Misure e Colori

iPhone 15 esisterà in 4 versioni, le medesime di iPhone 14: dunque due iPhone da 6,1 pollici e due iPhone da 6,7 pollici. Per ognuna delle misure, avremo due varianti “Pro” di fascia alta più care. Ed esattamente come per l’iPhone 14, le migliori caratteristiche saranno riservate ai modelli high-end.

Le opzioni di colore previste sono: rosa scuro e azzurro, oltreché nero, bianco e rosso.

Design ed Esclusive

iPhone 15 Pro sarà caratterizzato da cornici più sottili e curve rispetto ad iPhone 14 Pro, ma queste forme sinuose saranno un’esclusiva del Pro; iPhone 15 standard invece somiglierà molto di più ad iPhone 14 con bordi più piatti, scocca in alluminio e vetro posteriore.

Il futuro iPhone 15 Pro includerà alcune interessanti novità tecniche. In particolare, verrà dotato di un chip A17 Bionic di seconda generazione, prodotto con processo a 3nm. Anche iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno un chip Bionic, ma basato su una revisione del chip A16. Inoltre, tutti i nuovi iPhone avranno una porta USB-C per conformarsi alle normative della UE, ma solo sui modelli Pro e Pro Max la porta USB-C supporterà le velocità e le feature di USB 3.2 o Thunderbolt 3, che si tradurrà in una maggiore velocità. L’iPhone 15 rimarrà limitato alle velocità di USB 2.0 e Lightning.

Gli iPhone 15 Pro saranno dotati di un quantitativo maggiore di RAM rispetto agli altri modelli: ben 8 GB invece dei soliti 6 GB. Ciò consentirà di tenere un maggior numero di contenuti attivi in background senza doverli ricaricare ogni volta che si apre un’applicazione.

Per quanto riguarda iPhone 15 Pro Max (o iPhone 15 Ultra), sarà dotato di un teleobiettivo a periscopio, il che significa che avrà uno zoom ottico almeno 10 volte maggiore rispetto agli attuali iPhone 14 Pro, che si fermano a 3x.

Infine, gli iPhone 15 Pro avranno dei pulsanti di volume e di accensione allo stato solido potenziati da due Taptic Engine, che forniranno un feedback tattile per simulare la sensazione di premere i pulsanti. Questa tecnologia è già presente su iPhone SE di ultima generazione e sul trackpad dei MacBook.

USB-C

Sebbene in linea di massima tutti i modelli adotteranno USB-C, pare come detto che ci saranno differenze nelle feature supportate e nelle velocità di trasferimento dati. iPhone 15 Pro arriverà infatti alle prestazioni di USB 3.2 o Thunderbolt 3, mentre gli altri si fermeranno a USB 2.0. Parliamo di una differenza abissale: 20Gb/s o 40Gb/s contro 480Mb/s.

USB-C però non significa apertura totale. Pare infatti che iPhone 15 supporterà ufficialmente solo gli accessori USB-C certificati dal programma Made for iPhone (MFi). Insomma, niente ricarica rapida e trasferimenti dati ad alta velocità senza accessori approvati da mamma Apple.

Fotocamera

Non è chiaro se la fotocamera sarà sporgente o meno (c’è chi dice sì, e chi dice no), ma noi sospettiamo che somiglierà molto ai modelli attuali.

A quanto si dice, Apple dovrebbe adottare lo “stato dell’arte” dei sensori Sony che dovrebbero essere in grado di raddoppiare il segnale di saturazione in ogni pixel, e dunque catturare ancora più luce. Ciò permetterà di avere immagini più nitide senza i classici problemi di sovra esposizione e sottoesposizione dei modelli attuali.

Sony sta lavorando inoltre ad una architettura di semiconduttori che separa fotodiodi e transistor su strati separati, consentendo di raggiungere un numero superiore di fotodiodi. Tradotto in soldoni: scatti più nitidi anche di notte e cielo azzurro se il soggetto è sottoesposto (ora viene sempre biancastro). Ma se e quando vedremo questa tecnologia su iPhone, non è dato sapere.

iPhone 15 Pro e Pro Max inoltre integrerà lenti a periscopio che permetteranno di aumentare lo zoom ottico fino a 10x, senza aumentare lo spessore del telefono.

Chip A17

La buona notizia è che con iPhone 15 Apple lancerà processori super performanti e basati sul nuovo processo costruttivo a 3 nanometri di ultima generazione messo a punto da TSMC. Ciò consentirà di aumentare le prestazioni del 10-15%, riducendo il consumo energetico fino al 35%.

La cattiva notizia è che tutta questa potenza –come potete immaginare– sarà disponibile esclusivamente su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

WiFi

Apple adotterà Wi-Fi 6E, questa è una certezza. Se però anche questa sarà un’esclusiva dei modelli di punta, non è dato sapere. È possibile però affermare che iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max saranno certamente dotati di Wi-Fi 6E; iPhone 15 standard invece potrebbe restare ancorato al vecchio (ma neppure più di tanto) Wi-Fi 6.

Rispetto al Wi-Fi 6, il Wi-Fi 6E offre più larghezza di banda, velocità di connettività più elevate, una latenza inferiore e una maggiore velocità complessiva. Wi-Fi 6E fornisce 1,2 GHz in più di spettro nella banda 6 GHz e garantisce una larghezza di banda sufficientemente performante per AR e VR.

Prezzi e Disponibilità

Al netto di nuovi scossoni geopolitici, iPhone 15 sarà probabilmente rilasciato a settembre 2023, con disponibilità a partire da ottobre. Per quanto concerne i prezzi, tuttavia, ci si aspetta un vero e proprio shock. Stando alle nostre previsioni, iPhone 15 Ultra da 1TB arriverà a costare la bellezza di 2.289€ IVA inclusa. La versione di base invece circa 1.700€, con un taglio di memoria da 256GB. Per conoscere i prezzi nel dettaglio e sapere perché costerà tanto, ti rimandiamo al nostro approfondimento.