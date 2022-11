iPhone 15: Apple spingerà sui Pro (più cari) e la colpa è nostra

Con iPhone 15 Apple ripeterà -potenziandolo- lo schema già visto con iPhone 14 e iPhone 14 Pro. In pratica infarcirà di feature extra e tecnologia i modelli di punta, relegando il minimo indispensabile a quelli base. E la colpa purtroppo è degli utenti.

Saremo brutali. A parte la Dynamic Island, sui modelli base vedremo ben poco. E in quel poco -ma questo lo diciamo noi- annoveriamo pure un chip più datato rispetto ai tagli Pro, per la semplice ragione che la crisi dei semiconduttori è tutt’altro che risolta.

La ragione è semplice. Data una situazione situazione geopolitica che, con una litote, definiremo piuttosto incasinata, Apple è stata costretta a fare di necessità virtù. Ha dovuto differenziare più del solito l’ultima generazione di iPhone, arricchendo il taglio di punta e lasciando indietro gli altri con design, feature e chip meno recenti.

A quel punto è accaduto un fatto per certi veri imprevisto: nonostante costi sensibilmente superiori (almeno qui in Europa), gli utenti si sono gettati anima e portafoglio sui modelli Pro e Pro Max. La lezione che Apple ne ha tratto è sotto gli occhi di tutti. Gli utenti preferiscono spendere di più per avere l’ultimo modello pluri-accessoriato, e qui arriviamo al dunque. iPhone 14 Pro e Pro Max avranno molte feature esclusive, più di quante ne siano mai state infilate in un modello di punta.

Esclusive iPhone 15

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max riceveranno il beneficio di chip, fotocamere e porte di comunicazione più performanti, ma anche più RAM e chicche in esclusiva. Qui c’è l’elenco al completo delle funzionalità specifiche attese:

Chip A17: Gli iPhone 15 Pro saranno dotati tutti di un chip A17 Bionic prodotto con processo a 3nm di seconda generazione. Su iPhone 15 liscio e iPhone 15 Plus ci aspettiamo una revisione del chip A16 Bionic.

Gli iPhone 15 Pro saranno dotati tutti di un chip A17 Bionic prodotto con processo a 3nm di seconda generazione. Su iPhone 15 liscio e iPhone 15 Plus ci aspettiamo una revisione del chip A16 Bionic. Porta USB-C più veloce: Gli iPhone 15 Pro saranno dotati di una porta USB-C esattamente come iPhone 15 e iPhone 15 Plus, per via delle richieste della UE. Tuttavia, sui Pro e Pro Max la USB-C supporterà le velocità e le feature di USB 3.2 o Thunderbolt 3. Tradotto in soldoni, saranno molto più veloci, mentre iPhone 15 rimarrà limitato alle velocità di USB 2.0 e Lightning.

Gli iPhone 15 Pro saranno dotati di una porta USB-C esattamente come iPhone 15 e iPhone 15 Plus, per via delle richieste della UE. Tuttavia, sui Pro e Pro Max la USB-C supporterà le velocità e le feature di USB 3.2 o Thunderbolt 3. Tradotto in soldoni, saranno molto più veloci, mentre iPhone 15 rimarrà limitato alle velocità di USB 2.0 e Lightning. Aumento RAM: Gli iPhone 15 Pro saranno dotati di ben 8 GB di RAM, mentre gli altri si fermeranno a 6 GB. La RAM aggiuntiva consentirà di tenere un numero superiore di contenuti contenuti attivi in background, evitando di doverli ricaricare ogni volta che si apre un’app.

Gli iPhone 15 Pro saranno dotati di ben 8 GB di RAM, mentre gli altri si fermeranno a 6 GB. La RAM aggiuntiva consentirà di tenere un numero superiore di contenuti contenuti attivi in background, evitando di doverli ricaricare ogni volta che si apre un’app. Aumento dello zoom ottico per iPhone 15 Pro Max: iPhone 15 Pro Max sarà dotato di teleobiettivo a periscopio, il che significa che includerà uno zoom ottico almeno 10x, rispetto ai 3x degli attuali iPhone 14 Pro.

iPhone 15 Pro Max sarà dotato di teleobiettivo a periscopio, il che significa che includerà uno zoom ottico almeno 10x, rispetto ai 3x degli attuali iPhone 14 Pro. Pulsanti a stato solido: Gli iPhone 15 Pro saranno dotati di pulsanti di volume e di accensione allo stato solido potenziati da due Taptic Engine aggiuntivi che forniranno un feedback tattile per simulare la sensazione di premere i pulsanti. È la stessa tecnologia che si vede su iPhone SE di ultima generazione o sul trackpad dei MacBook.

iPhone 15 Ultra?

Il nuovo iPhone 15 Pro sarà talmente carico di feature che Apple potrebbe decidere addirittura di dedicargli un brand tutto nuovo, mutuato dal mondo degli indossabili. Il modello di super punta potrebbe essere ribattezzato addirittura iPhone 15 Ultra.

E il principale effetto di questa nuova politica sarà spingere ancora di più gli utenti verso i modelli di fascia alta, aumentando ancora il prezzo medio di vendita di iPhone. Una tendenza vista nel corso del tempo e catalizzata dalle rapide mutazioni geopolitica e dalla crisi sanitaria nell’ultimo anno.

La linea iPhone 15 verrà presentata a settembre 2023, e fino ad allora ci aspettiamo ancora molti altri rumors e qualche altro colpo di scena. Restate sintonizzati.

