Nel mondo tech, principalmente nella categoria che abbraccia smartphone e tablet, le aziende tendono a prendere ispirazione da altre concorrenti. È successo in passato, succede ora e – non abbiamo alcun dubbio – succederà anche in futuro. Un esempio recente? L’iniziativa di Realme per coinvolgere la community nella creazione di una simil-Dynamic Island (la grande novità di iPhone 14 Pro). E dunque, nel giorno del leak del Galaxy S23 ci/vi chiediamo: Apple, in vista di iPhone 15, dovrebbe seguire l’esempio di Samsung?

Il retro degli smartphone dell’azienda di Cupertino, eccezion fatta per il diametro delle singole lenti, è sempre lo stesso dal 2020, ovvero dal debutto di iPhone 12. Design sobrio, pulito e rifinito in pieno stile Apple, ma sarà così anche nel 2023? I tempi non sono maturi per parlare di questo aspetto della gamma del prossimo anno, ma le immagini del Galaxy S23 condivise da @OnLeaks su Twitter portano a una considerazione.

Gli smartphone next gen di Samsung, dovessero essere confermati i rumor, saranno privi del bump della fotocamera, proprio come l’attuale Galaxy S22 Ultra. Questo significa che le (tre) lenti non troveranno spazio in quel “rigonfiamento” che serve a conferire maggiore armonia al design (o almeno, questo sarebbe il suo scopo), ma si poggeranno direttamente sulla scocca posteriore. Il risultato dovrebbe essere più o meno il seguente:

E se anche Apple seguisse questo filone a partire da iPhone 15? Per qualcuno il risultato finale potrebbe risultare fin troppo spoglio, per altri invece un passo in avanti e – soprattutto – un’evoluzione rispetto alle ultime generazioni. iPhone 14 Pro vanta un modulo fotografico completamente rinnovato, ma in termini puramente estetici, la sua parte posteriore è praticamente identica a quella di iPhone 13 Pro.

Il 2023 sarà l’anno di uno sconvolgimento (anche) estetico per il prodotto di punta di Apple? Nei prossimi mesi, forse, ne sapremo di più.