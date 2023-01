iPhone 15 Ultra: ecco quanto costerà in Italia (shock in arrivo)

Gli analisti non hanno dubbi. La versione di punta della prossima generazione di iPhone sarà semplicemente spettacolare. Scocca in titanio, pulsanti allo stato solido con feedback tattile, più RAM e fotocamere da sogno. Ma questo sogno high-tech non sarà per tutti: l’iPhone 15 Ultra di punta arriverà a costare ben oltre i 2.000€ qui da noi. E ci domandiamo, chi lo comprerà?

Oramai la strategia di Apple è evidente. Viviamo in tempi in cui chip e componenti sono rari e costosi, e ciò ha costretto Cupertino a fare di necessità virtù. E dunque ecco la ricetta: iPhone entry level a prezzi più umani e con specifiche/tecnologie ammortizzate (leggi: vecchie), e telefoni di fascia altissima super performanti, con caratteristiche premium da far venire l’acquolina in bocca ma a prezzi monstre per chi se li può permettere. Perché è lì che si fa tanto margine.

E quindi, da principio siamo rimasti ingenuamente contenti nel leggere che iPhone 15 sarà fenomenale. Poi però ci siamo posti la domanda: quanto costerà tutta questa favolizia? Abbiamo fatto qualche ricerca, e siamo pronti a darvi la mesta notizia. Molti di noi, detta papale papale, non se lo potranno permettere. O non vorranno investire così tanto in un telefono.

Il mese scorso un influente canarino del settore, LeaksApplePro, ha rivelato che la “distinta dei materiali per l’iPhone 15 Ultra, il nuovo nome di Apple darà ai suoi modelli ‘Pro Max’, aumenterà fino a 100 dollari.” Parliamo di costi secchi per Apple, il che significa che iPhone 15 Ultra potrebbe avere un prezzo di partenza di 1.299 dollari negli USA. E passi che è il “più grande salto generazionale nella storia di iPhone” ma resta pur sempre un aumento di ben 200 dollari rispetto ad iPhone 14 Pro Max. Dunque, il taglio da 1TB dovrebbe arrivare alla cifra record di 1.799 dollari tutto escluso.

“Sarà un iPhone più costoso, anche negli Stati Uniti” ha chiosato il leaker. “Apple ha perso margini anno dopo anno. L’aumento dei costi di produzione e l’inflazione fanno sì che i soldi che l’azienda ha in banca valgano meno, e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.”

Ma quanto sarà grave la situazione qui in Italia? Perché quelli in dollari sono i prezzi senza IVA/VAT, e non tengono conto né del cambio né dei dazi doganali. Senza contare tutte le altre meraviglie tipicamente nostrane, tipo l’obolo SIAE per l’equo compenso.

Quanto Costa iPhone 15 Ultra in Italia?

Per rispondere dunque alla domanda iniziale, quanto costerà iPhone 15 Ultra qui in Italia? Eccoci al momento clou. Se le indiscrezioni hanno ragione e se non si verificheranno ulteriori scossoni valutari, iPhone 15 Ultra da 1TB costerà la bellezza di 2.289€ IVA inclusa.

La versione di base circa 1.700€, ma in compenso includerà 256GB di memoria contro l’attuale entry point da 128GB. Se è una consolazione o no, lo lasciamo decidere al lettore. E tu, a questo prezzo, lo compreresti?

