Oggi è una giornata particolarmente interessante per Apple e per i suoi utenti. Sì perché il gigante di Cupertino ha approfittato della presentazione della nuova veste gialla di iPhone 14 e 14 Plus per annunciare che l’utilissima funzione SOS Emergenze via Satellite sarà disponibile a breve in altri paesi, Italia compresa!

SOS Emergenze via Satellite arriva anche in Italia

La funzione, attualmente disponibile in esclusiva su iPhone 14 e 14 Pro, permette di contattare i soccorsi anche quando non c’è campo. Come? Sfruttando la connettività satellitare, come lascia intuire il nome.

Come spiega il gigante di Cupertino, in una situazione d’emergenza basterà puntare l’iPhone nella direzione giusta per mantenere la connessione con il satellite (è importante trovarsi all’aperto, senza ostacoli). Inoltre, dato che ogni informazione può rivelarsi importante, lo smartphone pone all’utente alcune domande a cui basterà rispondere con un tap. Infine, è importante ricorda che, essendo i satelliti in costante movimento, i messaggi potrebbero impiegare diversi minuti per raggiungerli.

Ok, ma quando sarà davvero utilizzabile anche nello stivale SOS Emergenze? Il debutto è fissato per la fine di marzo in Italia così come in Austria, Portogallo, Belgio, Lussemburgo e Olanda. È invece già disponibile negli Stati Uniti, in Canada, Germania, Francia, Irlanda e Regno Unito.

Come anticipato, SOS Emergenze è attualmente una feature che solo chi è in possesso di iPhone 14 o iPhone 14 Pro (comprese le versioni Plus e Pro, rispettivamente) può utilizzare. Non ci sono invece dubbi sul fatto che rientrerà tra le caratteristiche dell’intera gamma di iPhone 15, che Apple svelerà a settembre.

