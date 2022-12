Dopo i salvataggi di Apple Watch e quelli di rilevamento incidenti, Apple l’ha fatto di nuovo. La funzionalità Emergenza SOS via Satellite ha permesso alle autorità USA di individuare e salvare un uomo caduto in un remoto canyon in California.

L’incidente è avvenuto sulla Angeles Forest Highway nella Angeles National Forest in California. Un veicolo ha preso male una curva ed è precipitato in un crepaccio profondo oltre 100 metri in una location davvero impervia. Per fortuna, l’uomo aveva con sé iPhone 14 che ha rilevato l’incidente e, in assenza di segnale mobile, ha contattato i soccorritori in automatico attraverso i servizi satellitari.

Come Ha Fatto?

Deputies, Fire Notified of Vehicle Over the Side Via iPhone Emergency Satellite Service This afternoon at approximately 1:55 PM, @CVLASD received a call from the Apple emergency satellite service. The informant and another victim had been involved in a single vehicle accident pic.twitter.com/tFWGMU5h3V — Montrose Search & Rescue Team (Ca.) (@MontroseSAR) December 14, 2022

In iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Plus c’è una tecnologia che permette di inviare messaggi di testo anche in aree prive di copertura mobile sfruttando uno dei tanti satelliti geostazionari in orbita attorno alla Terra. Il messaggio, inviato entro pochi minuti dall’incidente, è stato ricevuto da un addetto Apple in uno dei centri di assistenza che si è occupato di contattare lo sceriffo della contea di Los Angeles per chiedere aiuto.

A quel punto, il Montrose Research and Rescue Team si è subito attivo ed è sopraggiunto sulle coordinate indicate dall’iPhone in elicottero. Il ferito è stato quindi portato in un ospedale della zona dove è stato ricoverato con ferite lievi e moderate. Nel video qui sopra, l’intera operazione di salvataggio.

Rilevamento Incidenti e Emergenza SOS via Satellite sono disponibili in esclusiva per gli utenti iPhone 14. La funzione SOS può essere attivata quando si verifica una situazione di emergenza e non è disponibile alcuna connessione WiFi o cellulare. Per saperne di più, vi rimandiamo al nostro post di approfondimento.

