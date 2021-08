Ripristino AirPods Pro & Max: eliminare l’abbinamento all’Apple ID

Con iOS 15, AirPods Pro e AirPods Max saranno legate in modo indissolubile ad uno specifico Apple ID. Ecco come dissociarlo dagli auricolari.

Fino ad oggi, era possibile ritrovare un paio di AirPods smarriti facendoli suonare grazie all’app Dov’è, ma solo se si trovano nelle immediate vicinanze dell’utente. A partire da iOS 15, invece, AirPods Max e AirPods Pro potranno essere localizzati col più sofisticato network diffuso Find My, il medesimo di AirTag. Ciò significa che AirPods Max e AirPods Pro saranno abbinati indissolubilmente ad uno specifico Apple ID; qui vi spieghiamo la procedura per eliminare tale abbinamento e crearne uno nuovo, il che torna utile se dovete passare a qualcun altro gli auricolari o rivenderli di seconda mano.

Come Funziona la Localizzazione AirPods

Prima potevate scovare solo l’ultimo luogo in cui erano stati utilizzati gli AirPods, il che era francamente un po’0 inutile; col nuovo metodo basato su Bluetooth LE, invece, è possibile visualizzare in tempo reale la posizione di cuffie e auricolari sfruttando la rete di iPhone disponibile in tutto il mondo, esattamente come avviene per AirTag; a differenza di quest’ultimo, non è disponibile la Posizione Precisa, ma col Bluetooth ci si arriva ragionevolmente vicini.

Quando configurate per la prima volta AirPods Max o AirPods Pro sotto iOS 15, gli auricolari si legheranno all’Apple ID dell’utente, anche se in seguito verranno utilizzati su dispositivi altrui. Per eliminare l’abbinamento all’Apple ID del vecchio utente e disabilitare la connessione alla rete Find My è prevista una procedura manuale un po’ macchinosa che vi illustriamo di seguito.

La rete Find My di AirTag, AirPods Max e AirPods Pro non è compatibile con AirPods di prima e seconda generazione.

Dissociare AirPods Max da un Apple ID

Per eliminare l’abbinamento all’Apple ID originale e ripristinare la rete Dov’è sulle cuffie, premete il pulsante di Cancellazione Rumore contemporaneamente alla Corona Digitale per 12 secondi. Dopodiché, aprite l’app Dov’è su iPhone, selezionate le AirPods Max e toccate Inizializza questo dispositivo.

Dissociare AirPods Pro da un Apple ID

Per eliminare l’abbinamento all’Apple ID originale e ripristinare la rete Dov’è su AirPods Pro, coprite le griglie interne ed esterne con due dita mentre premete il pulsante sullo stelo per tre volte consecutive.

👉🏼 Nota bene: Al momento della stesura di questo post la feature non è ancora attiva; sarà resa disponibile con un aggiornamento firmware per AirPods Pro e Max rilasciato in concomitanza alla versione definitiva di iOS 15, prevista a settembre 2021.

Il metodo di ripristino è molto complicato, e ricorda un po’ quello disponibile su AirTag.

