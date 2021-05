AirTag trovato: come risalire al proprietario

Giacomo Martiradonna,

Ora che gli AirTags sono in circolazione, diventerà sempre più probabile imbattersi nel portachiavi di qualcuno che l’ha smarrito. Dunque molti lettori si staranno domandando: come regolarsi, e come risalire al legittimo proprietario? In realtà, è molto più semplice di quanto avreste osato sperare.

Leggi anche:

AirTag Ritrovato

Quando qualcuno perde uno zaino, le chiavi, la borsa o la valigia contenenti un AirTag e quest’ultimo viene separato per qualche motivo dal legittimo proprietario, succedono alcune cose.

Il dispositivo inizierà a cercare iPhone e Mac nei paraggi per “prendere in prestito” la connessione e segnalare la propria posizione; questa informazione risulta visibile al proprietario nell’app Dov’è. Dopodiché, se è stato messo in Modalità Smarrito, o se è rimasto per un tempo eccessivo lontano dal proprietario, inizierà a emettere un suono cinguettante a intervalli regolari per richiamare l’attenzione.

A quel punto, se vi càpita di ritrovare un AirTag, è sufficiente fare così:

Avvicinate la parte superiore del display di iPhone alla scocca bianca di AirTag. Non serve necessariamente un iPhone: va bene qualunque dispositivo dotato di NFC, anche Android. Comparirà una notifica su schermo: toccatela. Si aprirà una pagina Web con una serie di informazioni, tra cui le modalità per contattare il proprietario e segnalarli l’avvenuto ritrovamento.

E questo è quanto. In attesa di conoscere il primo caso eclatante di un oggetto ritrovato attraverso un AirTag, ora sapete cosa fare per migliorare un po’ il vostro karma.

Tutto su Apple AirTags: funzionalità, limiti e prezzi

Acquista AirTag su Amazon

(Confezione Singola) Apple AirTag Localizza il tuo AirTag anche quando è molto lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è Compra su Amazon

Pacco Risparmio Apple AirTag (confezione da 4) Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag (solo con alcuni modelli di iPhone) Compra su Amazon

In Pelle Copertura Protettiva Per AirTag Copertura Protettiva Per Airtag Accessorio Per AirTags Bluetooth Tracker Anti-Lost Leather Custodia In Pelle Impermeabile. Compra su Amazon