AirTags: Localizzare un oggetto con “Posizione Precisa”

Giacomo Martiradonna,

Le ultime generazioni di iPhone includono uno speciale chip hardware che permette loro di individuare con maggiore precisione gli AirTags nello spazio circostante. Questa feature si chiama “Posizione Precisa”: ecco come funziona.

AirTag, il portachiavi smart di Cupertino poco più grande di una moneta da 2 Euro, permette di ritrovare oggetti e animali domestici quando li perdete di vista, o ve li portano via. Rispetto ad altre tecnologie concorrenti basate sul Bluetooth (che nasce per altri scopi), Apple ha sviluppato qualcosa di molto più sofisticato: da una parte sfrutta la connessione e il GPS di centinaia di milioni di iPhone, iPad e Mac in tutto il mondo per creare una rete di supporto; e dall’altra, può contare su un livello di precisione mai visto prima sul mercato.

“Acqua. Fuochino. Fuocherello. Fuoco” scrive Apple sul proprio sito Web:

Se l’AirTag è nelle vicinanze, la funzione “Posizione precisa” sul tuo iPhone può guidarti al punto esatto in cui si trova. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband vedrai la direzione da seguire e la distanza esatta.

La magia è resa possibile dal Chip U1 Ultra-Wideband (UWB), una tecnologia di localizzazione wireless a raggio corto che permette di individuare un AirTag con un errore di pochi centimetri, contro gli 1-5 metri di errore del Bluetooth. Ne consegue che “Posizione Precisa” è disponibile solo sugli iPhone che includono UWB:

iPhone 11

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 e iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

I modelli precedenti, invece, sono limitati al Bluetooth e ciò sfortunatamente implica che saranno anche molto meno accurati nella ricerca.

Cercare un AirTag con Posizione Precisa

Una volta che si è sufficientemente vicini ad un AirTag, i dati provenienti da fotocamera, accelerometro e giroscopio forniranno un a serie di indizi aptici e feedback visivi/sonori che vi guiderà all’individuazione del dispositivo. Per cercare un AirTag con Posizione Precisa, basta seguire questi semplici passaggi:

Aprite l’app Dov’è su iPhone. Toccate Oggetti. Selezionate l’AirTag che vi interessava localizzare. In basso compariranno diversi pulsanti: toccate Trova. Muovetevi seguendo le indicazioni su schermo. Una freccia punterà alla direzione dell’AirTag, fornendo una distanza approssimativa; verrete avvisati se l’oggetto si trova su un piano diverso.

Considerate che UWB non è disponibile in tutto il mondo. Ci sono dunque dei paesi in cui la feature -per normative locali- non è disponibile; abbiamo riportato l’elenco completo di questi paesi tra le limitazioni di AirTags.

