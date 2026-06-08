Puoi riciclare le vecchie musicassette e dar loro un valore interessante

Una cassetta aperta in due e incollata a una cerniera fissata su tessuto diventa un portamonete o una bustina per le chiavi: è la trasformazione più rapida, e richiede solo un taglio netto del guscio. La custodia in plastica, appoggiata sul lato lungo, regge in piedi uno smartphone e funziona da dock improvvisato.

Le bobine interne, quelle con il nastro avvolto, hanno una seconda vita più minuta. Con una catenella diventano portachiavi; con due piccoli ganci, orecchini. Quattro cassette incollate in verticale, una per lato su una base solida, formano un contenitore che a seconda di dove lo metti regge penne, pennelli da trucco o spazzolino e dentifricio.

Come trasformare e usare le vecchie musicassette

Sul versante decorativo l’idea più riuscita è il quadretto: serve una cornice abbastanza profonda, la cassetta fissata al centro e una decorazione a tema tutt’intorno. Funziona come oggetto da parete e come regalo. Allo stesso modo in cui si recuperano le vecchie VHS, più cassette unite con la colla diventano la struttura di un tavolino o di uno sgabello, a patto di irrigidire bene i punti di giunzione.

Qui arriva la verifica che cambia le carte. Prima di smontare tutto, vale la pena controllare se quel nastro vale più intatto che riciclato. Il collezionismo di musicassette è in piena crescita: su Catawiki le ricerche legate alla parola “cassetta” sono aumentate del 53% nel 2024 rispetto al 2023, e certe edizioni raggiungono quotazioni alte. La colonna sonora di Guardians of the Galaxy, per dire, ha venduto circa 295.000 copie su cassetta fino al 2024.

A determinare il prezzo è soprattutto lo stato di conservazione: un esemplare integro, con custodia originale e nastro che gira ancora, vale molto; uno che non si ascolta più perde quasi tutto. Contano poi la rarità e l’artista — prime edizioni e nomi iconici della musica italiana o internazionale sono i più richiesti sui mercatini e su piattaforme come eBay, Subito e la stessa Catawiki.

Il mercato resta piccolo rispetto al vinile, ma il segnale è netto: negli Stati Uniti le vendite di cassette sono passate da 173.000 a 343.000 copie in un anno (Luminate). A trainarlo sono soprattutto gli under 35, e non chi quei nastri li ha vissuti la prima volta: secondo una ricerca Key Production, acquista cassette il 5% dei giovani in generale, quota che sale al 13% nella fascia 25-34 anni.

Il punto pratico è che le due strade non si contendono gli stessi oggetti. Il nastro che si è ingarbugliato e non gira più non interessa a nessun collezionista, e diventa il candidato perfetto per la cerniera, la cornice o la colla.