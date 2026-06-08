Puoi riciclare le vecchie musicassette e dar loro un valore interessante

Da portamonete a tavolino, le idee per non buttare i nastri degli anni '80 e '90. Ma prima di colla e forbici conviene una verifica che pochi fanno.
Da portamonete a tavolino, le idee per non buttare i nastri degli anni '80 e '90. Ma prima di colla e forbici conviene una verifica che pochi fanno.
Mattia Di Gennaro
Pubblicato il 8 giu 2026
Puoi riciclare le vecchie musicassette e dar loro un valore interessante

Una cassetta aperta in due e incollata a una cerniera fissata su tessuto diventa un portamonete o una bustina per le chiavi: è la trasformazione più rapida, e richiede solo un taglio netto del guscio. La custodia in plastica, appoggiata sul lato lungo, regge in piedi uno smartphone e funziona da dock improvvisato.

Le bobine interne, quelle con il nastro avvolto, hanno una seconda vita più minuta. Con una catenella diventano portachiavi; con due piccoli ganci, orecchini. Quattro cassette incollate in verticale, una per lato su una base solida, formano un contenitore che a seconda di dove lo metti regge penne, pennelli da trucco o spazzolino e dentifricio.

Come trasformare e usare le vecchie musicassette

Sul versante decorativo l’idea più riuscita è il quadretto: serve una cornice abbastanza profonda, la cassetta fissata al centro e una decorazione a tema tutt’intorno. Funziona come oggetto da parete e come regalo. Allo stesso modo in cui si recuperano le vecchie VHS, più cassette unite con la colla diventano la struttura di un tavolino o di uno sgabello, a patto di irrigidire bene i punti di giunzione.

Come trasformare e usare le vecchie musicassette-melablog.it

Qui arriva la verifica che cambia le carte. Prima di smontare tutto, vale la pena controllare se quel nastro vale più intatto che riciclato. Il collezionismo di musicassette è in piena crescita: su Catawiki le ricerche legate alla parola “cassetta” sono aumentate del 53% nel 2024 rispetto al 2023, e certe edizioni raggiungono quotazioni alte. La colonna sonora di Guardians of the Galaxy, per dire, ha venduto circa 295.000 copie su cassetta fino al 2024.

A determinare il prezzo è soprattutto lo stato di conservazione: un esemplare integro, con custodia originale e nastro che gira ancora, vale molto; uno che non si ascolta più perde quasi tutto. Contano poi la rarità e l’artista — prime edizioni e nomi iconici della musica italiana o internazionale sono i più richiesti sui mercatini e su piattaforme come eBay, Subito e la stessa Catawiki.

Il mercato resta piccolo rispetto al vinile, ma il segnale è netto: negli Stati Uniti le vendite di cassette sono passate da 173.000 a 343.000 copie in un anno (Luminate). A trainarlo sono soprattutto gli under 35, e non chi quei nastri li ha vissuti la prima volta: secondo una ricerca Key Production, acquista cassette il 5% dei giovani in generale, quota che sale al 13% nella fascia 25-34 anni.

Il punto pratico è che le due strade non si contendono gli stessi oggetti. Il nastro che si è ingarbugliato e non gira più non interessa a nessun collezionista, e diventa il candidato perfetto per la cerniera, la cornice o la colla.

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