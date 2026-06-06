Nuovo aggiornamento Android di giugno: i (grossi) rischi che corri se lo rimandi

C’è un motivo in più per controllare subito la presenza di aggiornamenti sul proprio smartphone Android.

Google ha infatti rilasciato il pacchetto di sicurezza di giugno 2026, uno dei più importanti degli ultimi mesi, che corregge ben 124 vulnerabilità individuate nel sistema operativo. Tra queste ce n’è una particolarmente delicata perché, secondo le indicazioni diffuse dall’azienda, sarebbe già stata utilizzata in attacchi mirati contro alcuni utenti.

Non si tratta quindi del classico aggiornamento che aggiunge funzioni o modifica l’interfaccia. In questo caso il focus è tutto sulla sicurezza, un aspetto che spesso passa in secondo piano ma che può fare la differenza tra uno smartphone protetto e uno vulnerabile a tentativi di intrusione.

La vulnerabilità più seria è identificata come CVE-2025-48595 e riguarda il componente Framework di Android. Secondo le informazioni pubblicate da Google, il problema potrebbe consentire un’escalation dei privilegi senza richiedere alcuna interazione da parte dell’utente. In altre parole, in determinate circostanze un aggressore potrebbe ottenere un livello di accesso più elevato sul dispositivo senza che il proprietario tocchi link, scarichi file o esegua azioni particolari.

Google ha precisato che esistono indicazioni di un utilizzo reale della falla in attacchi “limitati e mirati”. Non sono stati diffusi dettagli sui bersagli coinvolti, ma questo tipo di vulnerabilità viene spesso associato a campagne particolarmente sofisticate rivolte a persone specifiche e non al pubblico generale.

Non c’è solo il problema zero-day

L’aggiornamento di giugno non si limita però a questa singola falla. Il bollettino ufficiale segnala la correzione di 124 problemi di sicurezza complessivi, alcuni classificati come critici. Diversi riguardano il sistema operativo, altri interessano componenti hardware sviluppati da produttori come Qualcomm, MediaTek e altri partner dell’ecosistema Android.

Molte delle vulnerabilità corrette potrebbero teoricamente consentire l’esecuzione di codice non autorizzato, la divulgazione di informazioni sensibili o l’acquisizione di privilegi superiori sul dispositivo. Anche se nella maggior parte dei casi l’utente comune non diventerà un bersaglio diretto, mantenere il telefono aggiornato resta la prima linea di difesa contro minacce sempre più sofisticate.

Google ha distribuito il nuovo livello di sicurezza con data 5 giugno 2026. Per verificare se il proprio dispositivo ha già ricevuto la protezione basta entrare nelle impostazioni dello smartphone, aprire la sezione dedicata alle informazioni sul dispositivo e controllare la voce relativa al livello patch di sicurezza Android. I dispositivi che mostrano la data “2026-06-05” includono tutte le correzioni previste dall’ultimo bollettino.

Come sempre, la velocità di distribuzione dipende dal produttore del telefono. I modelli Pixel ricevono generalmente gli aggiornamenti per primi, mentre Samsung, Xiaomi, Motorola, OnePlus e altri marchi possono richiedere tempi differenti per adattare e distribuire il software ai propri dispositivi.

Nel frattempo Google continua a rafforzare anche gli strumenti di protezione integrati in Android, introducendo nuove funzioni contro le truffe telefoniche e migliorando i sistemi di difesa presenti nel sistema operativo. Ma il primo passo resta sempre lo stesso: installare gli aggiornamenti appena diventano disponibili.