Android, le novità di giugno: spuntano i filtri anti-truffa e il "guardaroba" digitale

Google ha avviato il rilascio dell’aggiornamento Android di giugno 2026, un pacchetto che punta soprattutto su sicurezza, condivisione dei file e strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

Le novità non riguardano una nuova versione del sistema operativo, ma una serie di miglioramenti distribuiti attraverso le applicazioni e i servizi Google già presenti sugli smartphone Android.

Tra le funzioni più interessanti spiccano i nuovi sistemi contro le truffe telefoniche, una maggiore compatibilità nella condivisione dei contenuti con gli iPhone e alcune novità dedicate a Google Foto e Google Play Libri.

Uno degli aggiornamenti più rilevanti riguarda l’app Google Telefono. L’obiettivo è contrastare una tecnica sempre più utilizzata dai criminali informatici: il cosiddetto “spoofing”, che permette di mascherare il numero di telefono e farlo apparire come quello di una persona conosciuta.

Con il nuovo sistema di verifica, Android controlla se la chiamata proviene realmente dal dispositivo associato al contatto salvato in rubrica. Se viene rilevata un’anomalia, lo smartphone mostrerà un avviso che invita l’utente a prestare attenzione o a interrompere la conversazione.

Si tratta di una funzione particolarmente utile in un periodo in cui le frodi telefoniche stanno aumentando e spesso sfruttano proprio la fiducia nei confronti di amici, parenti o colleghi. La novità sarà disponibile sui dispositivi con Android 12 o versioni successive.

Cerchia e Cerca riconosce l’intero outfit

Google continua anche a potenziare le funzioni di ricerca visiva. Con l’aggiornamento di giugno, Cerchia e Cerca diventa più intelligente e sarà in grado di identificare contemporaneamente diversi elementi di un abbigliamento.

Basterà evidenziare una foto per ottenere informazioni su scarpe, pantaloni, magliette e accessori senza dover effettuare più ricerche separate. Il sistema analizzerà l’intero look e proporrà risultati pertinenti in pochi secondi.

La funzione sarà disponibile sui dispositivi compatibili con Android 14 e versioni successive.

Anche Google Foto riceve una novità pensata per chi ama organizzare il proprio stile. L’app inizierà a creare una sorta di guardaroba virtuale, catalogando automaticamente i capi d’abbigliamento presenti nelle fotografie salvate sul dispositivo.

L’idea è quella di permettere agli utenti di ritrovare facilmente determinati vestiti, creare combinazioni e sperimentare nuovi abbinamenti attraverso strumenti supportati dall’intelligenza artificiale.

La distribuzione inizierà nei prossimi giorni negli Stati Uniti, in India e in Brasile per i dispositivi con Android 10 o versioni successive. Non è ancora stata comunicata una data precisa per l’arrivo in Europa.

Più protezione per bambini e ragazzi

Novità anche per l’app Emergenze Personali, che introduce strumenti specifici dedicati ai minori.

I bambini sotto i 13 anni potranno accedere rapidamente alle informazioni mediche e ai numeri di emergenza direttamente dalla schermata di blocco dello smartphone. Inoltre, il sistema di rilevamento degli incidenti stradali sarà in grado di contattare automaticamente i soccorsi e inviare messaggi ai contatti selezionati in caso di impatto.

Per gli adolescenti arrivano invece nuove funzioni legate alla posizione geografica, come la condivisione in tempo reale e il Controllo di sicurezza, strumenti pensati per aumentare la tranquillità delle famiglie durante gli spostamenti.

Quick Share guarda agli iPhone

Sul fronte della connettività, Google continua a lavorare per ridurre le barriere tra ecosistemi differenti.

L’aggiornamento amplia infatti le capacità di Quick Share, il sistema utilizzato per trasferire rapidamente documenti, immagini e video tra dispositivi Android. La novità più interessante riguarda una maggiore interoperabilità con gli iPhone, semplificando lo scambio di file in modo rapido e sicuro anche quando non è disponibile una connessione Internet.

Un passo che conferma la volontà di Google di rendere Android più aperto e meno legato esclusivamente ai dispositivi della stessa piattaforma.

Arrivano anche AI e nuove emoji

Le novità si estendono infine a Google Play Libri, che introduce la funzione “Ask Play Books”. Gli utenti potranno ottenere riassunti dei libri, approfondimenti sui personaggi e spiegazioni contestuali semplicemente selezionando alcune parti del testo. Per il momento la funzione è limitata a una selezione di opere in lingua inglese.

Chiude il pacchetto di giugno un aggiornamento per Gboard, che arricchisce Emoji Kitchen con nuove combinazioni creative tra emoji, offrendo ulteriori possibilità di personalizzazione nelle conversazioni.

L’aggiornamento di giugno conferma la strategia di Google degli ultimi anni: meno rivoluzioni visibili e più miglioramenti distribuiti durante l’anno, con un’attenzione crescente alla sicurezza, all’intelligenza artificiale e all’integrazione tra dispositivi diversi.