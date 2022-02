MacBook Air vs. MacBook Pro: Guida alla scelta

Come scegliere tra MacBook Air e MacBook Pro? Ecco una guida sintetica che ti aiuterà a prendere una decisione informata.

Premessa

Grazie all’inclusione di processori ARM progettati a Cupertino, tutti i portatili Apple offrono prestazioni davvero molto interessanti. A scorrere le specifiche, MacBook Air e MacBook Pro 13″ sembrano simili: hanno (quasi) la stessa CPU/GPU, le stesse porte, fotocamera FaceTime e così via. Ma quando nell’equazione mettiamo anche il modello da 14″ le cose si fanno più complicate. Ecco come scegliere in serenità il MacBook Pro da acquistare nel 2022.

Inoltre, considera che tra pochi giorni, ci sarà un Evento Speciale Apple in cui arriveranno probabilmente nuovi modelli. Insomma, a meno che non trovi qualche offerta imperdibile (tipo questa) forse potrebbe valere la pena di aspettare ancora un po’.

MacBook Pro Vs. Air: Processore

Il chip M1 del MacBook Air 2020 e del MacBook Pro 13″ entry level sono uguali: includono 4 core ad alte prestazioni per la CPU e 4 core ad alta efficienza; ma l’Air ha una GPU a 7 core invece degli 8 core del Pro.

D’altro canto, il MacBook Pro ha anche un raffreddamento attivo che serve a raffreddare il chip (un p0′) più performante e ciò potrebbe aumentare il rumore della macchina e diminuirne l’autonomia con carichi di lavoro molto pesanti e per tempi prolungati.

Il MacBook Pro 14″ invece permette di scegliere tra chip M1 Pro e M1 Max, con vari tagli di CPU e GPU, quantitativi superiori di RAM e una fotocamera FaceTime full HD 1080p.

MacBook Air (2020) 13″ MacBook Pro (2020) 13″ MacBook Pro(2021) 14″ Processore M1 – 8-core M1 – 8-core M1 Pro o M1 Max a 8 o 10-core Archiviazione Fino a 2TB Fino a 2TB Fino a 8TB RAM 8 or 16GB 8 or 16GB 16 to 64GB Grafica 7-core 8-core Up to 32-core Neural engine 16-core 16-core 16-core Fotocamera FaceTime 720p 720p 1080p Speaker Speaker Stereo Speaker Stereo con gamma dinamica elevata 6 speaker hi-fi Microfoni 3 microfoni 3 microfoni di qualità superiore 3 microfoni di qualità superiore Gestione Termica Senza ventole Raffreddamento attivo con ventole Raffreddamento attivo con ventole

MacBook Pro Vs. Air: Schermo

Il MacBook Pro 14″ ha un display Liquid Retina XDR (elevata gamma dinamica e contrasto di un milione a uno) con HDR, punti di luce ben definiti, ombre dettagliate, e colori brillanti e realistici. In più integra la tecnologia ProMotion che “rende tutto più fluido e reattivo, dalle pagine web ai giochi, e lo fa addirittura riducendo i consumi. La tecnologia adattiva regola in automatico il refresh rate fino a 120Hz in base al movimento di quello che c’è sullo schermo. Se ti occupi di editing video, puoi anche scegliere un refresh rate fisso per allinearlo con precisione a quello delle tue riprese.”

Il MacBook Pro 13″ ha uno schermo Retina standard, che però è superiore a quello dell’Air, soprattutto per quanto concerne la luminosità: 500-1600 nit per il MacBook Pro contro 400 nit del MacBook Air.

MacBook Air (2020) 13″ MacBook Pro(2020) 13″ MacBook Pro (2021) 14″ Grandezza Schermo 13.3″ 13.3″ 14.2″ Risoluzione 2560 x 1600 2560 x 1600 3024 x 1964 Aspect Ratio 16:10 16:10 16:10 + notch PPI 227 227 254 Luminosità (in nit) 400 500 Fino a 1000 continui (fino a 1600 di picco) Retina display ✅ ✅ – Liquid Retina XDR display ❌ ❌ ✅ ProMotion ❌ ❌ ✅ mini-LED backlit ❌ ❌ ✅ True Tone ✅ ✅ ✅ P3 wide color ✅ ✅ ✅

MacBook Pro Vs. Air: Espandibilità

Il MacBook Air e il MacBook Pro 13″ hanno due porte Thunderbolt / USB 4 e un jack cuffie; se ti serve maggiore espandibilità senza hub e adattatori, il Pro 14″ offre migliori garanzie con Slot SDXC card, Porta HDMI, Jack da 3,5 mm per cuffie, Porta MagSafe 3 e tre porte Thunderbolt 4.

MacBook Air (2020) 13″ MacBook Pro (2020) 13″ MacBook Pro (2021) 14″ Magic Keyboard ✅ ✅ ✅ Touch ID ✅ ✅ ✅ Touch Bar ❌ ✅ ❌ USB-C/Thunderbolt ports 2 2 3 HDMI ❌ ❌ ✅ SDXC card ❌ ❌ ✅ MagSafe ❌ ❌ ✅ Bluetooth 5.0 5.0 5.0 Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11.ax) Wi-Fi 6 (802.11.ax) Wi-Fi 6 (802.11.ax) Supporto video un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz un monitor esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz fino a due monitor esterni con risoluzione fino a 6K a 60Hz e oltre un miliardo di colori (M1 Pro), oppure fino a tre monitor esterni con risoluzione fino a 6K e un monitor esterno con risoluzione fino a 4K a 60Hz e oltre un miliardo di colori (M1 Max)

MacBook Pro Vs. Air: Batteria

Rispetto ai predecessori Intel, tutti i nuovi portatili Apple offrono un’autonomia davvero notevole. Parliamo di 15-20 ore di uso continuativo senza dover sacrificare luminosità del display o connettività.

MacBook Air (2020) 13″ MacBook Pro(2020) 13″ MacBook Pro(2021) 14″ Navigazione in WiFi 15 ore 17 ore 11 ore Riproduzione Video 18 ore 20 ore 17 ore Adattatore di ricarica 30W USB-C 61W USB-C 67W o 96W USB-C + MagSafe Capacità Batteria 49.9Wh 58.2Wh 70Wh Ricarica Rapida ❌ ❌ ✅

MacBook Pro Vs. Air: Prezzi

Dal punto di vista dei prezzi, ovviamente, gli Air costano molto meno; il MacBook Pro 13″ è un po’ più caro, ma dal 14″ in poi è un vero e proprio salasso. Scegliendo CPU di fascia alta o altissima, piene di core d’elaborazione, si arriva a sfondare tranquillamente i 3-4.000€. Per una macchina che tuttavia darà enormi soddisfazioni (a fronte però di dimensioni e peso superiori, c’è da dire).