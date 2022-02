MacBook Pro 14″ M1 Pro, super prezzo a rate da 403€/mese

MacBook Pro 14″ con Chip Apple M1 Pro, 16GB RAM e 512GB SSD in Grigio siderale costa 2.019€ invece che 2.349,00€; a rate da 403€/mese a tasso zero reale.

MacBook Pro 14″ con Chip Apple M1 Pro (CPU 8-core e GPU 14-core) con 16GB RAM e 512GB SSD in Grigio siderale costa 2.019€ invece che 2.349,00€; si tratta di un importante sconto di -14% sul prezzo di listino. Anche a rate da 403€/mese a tasso zero reale.

L’offerta riguarda il modello intermedio e permette di risparmiare ben 330€ sul prezzo previsto da Apple.

Chip Apple M1 Pro, CPU da 8-core con prestazioni fino a 3,7 volte più veloci, GPU fino a 32-core per una grafica fino a 13 volte più scattante nelle app e nei giochi più complessi e Neural Engine 16-core per un apprendimento automatico fino a 11 volte più rapido.

Con un’autonomia fino a 17 ore, 16 GB di RAM e mezzo TB di spazio SSD ultraveloce, questo portatile è il prodotto che cercavi, ad un prezzo davvero irripetibile. Perfetto per professionisti e per chi lavora con grafica, multimedia e ha bisogno di prestazioni elevate.

