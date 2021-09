iPhone 13: meno tagli di memoria ma nuovi colori Nero, Bronzo e Rosa

Con iPhone 13 introdurrà nuove opzioni di colore: arrivano Nero, Bronzo e Rosa. Ma spariscono alcuni tagli di memoria.

Dopo la cascata di belle notizie di ieri, è il momento della doccia fredda. A quanto pare, iPhone 13 introdurrà nuove opzioni di colore, tra cui Nero, Bronzo e Rosa; tuttavia, spariranno alcuni tagli di archiviazione per i modelli entry level.

Nuovi Colori iPhone 13

Con la nuova generazione di iPhone in arrivo la prossima settimana vedremo fare capolino nuove livree. Alla luce delle ultime indiscrezioni pubblicate dal sito ucraino di e-commerce KTC (la cui affidabilità è ignota, al momento), ecco le opzioni di colore di iPhone 13:

Colori iPhone 13 mini: Nero, Blu, Viola, Rosa, Bianco e Rosso PRODUCT(RED) Colori iPhone 13: Nero, Blu, Viola, Rosa, Bianco e Rosso PRODUCT(RED) iPhone 13 Pro: Nero, Argento, Oro, Bronzo iPhone 13 Pro Max: Nero, Argento, Oro, Bronzo



Dunque, il nuovo Rosa rimpiazza il vecchio Verde di iPhone 12, e il Bronzo sostituisce il Grafite di iPhone 12 Pro e Pro Max. Dunque, i rumors di inizio anno secondo cui Apple avrebbe sostituito il Grafite del Pro con colori opachi si è concretizzati solo a metà: via Grafite, ma niente colori opachi.

Tagli di Memoria iPhone 13

E ora veniamo alle brutte notizie. Apple ha intenzione di semplificare la divisione della linea iPhone con un numero inferiore di tagli di memoria. In particolare:

iPhone 13 mini : 64GB e 128GB iPhone 13 : 64GB e 128GB iPhone 13 Pro : 128GB, 256GB e 512GB iPhone 13 Pro Max : 128GB, 256GB e 512GB



Dunque, in generale, lo schema resta simile a quella di iPhone 12, ma con alcune differenze: sparisce infatti l’opzione da 256GB per iPhone 13 mini e per iPhone 13. Di conseguenza, gli utenti che hanno bisogno di tagli un po’ meno stitici, saranno costretti a prendere le più costose versioni Pro.

L’altra brutta notizia -ma si sapeva già- è che l’archiviazione massima resta fissata a 512GB e non raggiungerà il Terabyte come si diceva inizialmente. D’altro canto, visti i prezzi dei semiconduttori in epoca pandemica, la scelta non sorprende affatto.

iPhone 13 verrà presentato all’Evento Apple del 14 settembre. Per conoscere prezzi, design, feature e disponibilità della prossima generazione di smartphone Apple, vi rimandiamo al nostro Speciale iPhone 13.