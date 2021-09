Evento Apple 14 settembre: iPhone 13, Apple Watch 6 e AirPods 3

Ci siamo. Apple ha ufficialmente confermato l’Evento Speciale dedicato ad iPhone 13. Ecco come seguire la diretta e i prodotti attesi.

La notizia è uscita poco fa. Apple conferma l’Evento Speciale di settembre, dedicato con ogni probabilità ad iPhone 13 e a forse altre novità minori. Appuntamento alle 19.00 ora italiana.

Come ampiamente atteso, l’evento sarà esclusivamente online e senza pubblico in sala, in virtù della situazione pandemica; pertanto, è praticamente certo che il keynote sia stato pre-registrato presso lo Steve Jobs Theater nel Campus do Apple Park a Cupertino.

A settembre 2020, si parlò di Apple Watch dopo che iPhone 12 fu posticipato a ottobre; ma quest’anno le cose dovrebbero tornare alla normalità (crisi dei semiconduttori permettendo). Questa la scaletta completa dei prodotti attesi:

iPhone 13: 4 Modelli, sulla scia di iPhone 12, Notch più piccola, Display ProMotion a 120Hz, migliore fotocamera con stabilizzazione ottica, LiDAR su tutti i modelli, Chip A15, 5G con mmwave anche in Italia, lancio in autunno 2021 con prezzi a partire da 850€. 4 i modelli previsti: iPhone 13‌ mini da 5.4″, iPhone 13‌ da 6.1″, iPhone 13‌ Pro da 6.1″, iPhone 13‌ Pro Max da 6.7″. Apple Watch Series 7 : Design più piatto, display più ampio, batteria un po’ più capiente e forse nuovi sensori. AirPods 3: La nuova generazione di auricolari wireless Apple sarà molto simile ai predecessori, anche se con un design più schiacciato simile a AirPods Pro (privo tuttavia delle feature avanzate dei Pro). Tuttavia, Apple sta lavorando ad un nuovo chip wireless che dovrebbe garantire una portata più ampia della connessione wireless, e miglioramenti significativi nella durata della batteria. E poiché il chip sarà molto più compatto del predecessore (simile a quello di AirPods Pro), è possibile che lo stelo e il case di ricarica risultino meno alti rispetto a prima.



Come Seguire la Diretta

Come di consueto sul sito apple.com oppure sul canale predisposto su Apple TV.