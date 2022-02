iPad Pro 2022: Feature, periodo di lancio, prezzo

Apple sta lavorando al nuovo iPad Pro. Ecco prezzi, caratteristiche hardware e tutte le novità attese per il nuovo tablet in uscita nel 2022.

Apple sta lavorando al nuovo iPad Pro in arrivo quest’anno. Display mini-LED, chip M2, ricarica MagSafe, Apple Pencil 3 e tutto il resto: ecco caratteristiche hardware, prezzi e periodo di lancio del nuovo tablet in base ai rumors raccolti in questi mesi.

Display

Con l’aggiornamento dell’anno scorso, l’iPad Pro‌ da 12.9″ si è guadagnato un display con tecnologia mini-LED, ma nel 2022 toccherà anche al modello da 11″.

Apple chiama questo tipo di schermo “Liquid Retina XDR display.” Si tratta di un LCD IPS con risoluzione di 2732×2048 pixel, per un totale di 5,6 milioni di pixel con 264 pixel per pollice. Il display di iPad Pro è stato realizzato con un’architettura completamente nuova che consente di ottenere una gamma dinamica estrema.

Ma la vera novità sta nel nuovo sistema di retroilluminazione a mini-LED 2D con zone di oscuramento locale controllate singolarmente che permettono di garantire una luminosità a tutto schermo e neri molto convincenti.

Il display Liquid Retina XDR può supportare fino a 1000 nit di luminosità a tutto schermo e fino a 1600 nit per i punti di luce in un’area grande fino al 40% dello schermo quando il resto dell’immagine è nero o ha una luminosità massima di 600 nit.

Spiega Apple:

“A differenza del design precedente, che prende la luce emessa da un lato del display e la distribuisce uniformemente in tutta la parte posteriore, il display Liquid Retina XDR utilizza oltre 10.000 mini-LED progettati su misura e distribuiti in modo uniforme in tutta la parte posteriore, offrendo una densità di LED più alta rispetto a qualsiasi altro display dello stesso genere. Questi mini-LED sono raggruppati in un array con più di 2500 zone di oscuramento locale controllate singolarmente. Di conseguenza, si ottengono neri incredibilmente profondi accanto ad aree più luminose dell’immagine, raggiungendo un contrasto di 1.000.000:1.”

Scocca in Titanio

Niente più alluminio per i tablet professionali di Cupertino. Stando ad alcune indiscrezioni provenienti dalla catena delle forniture, infatti, sembra che iPad Pro avrà la scocca in titanio.

Chip M2

L’iPad Pro dell’anno scorso ha lo stesso chip M1 di MacBook Air, Mac mini e MacBook Pro 13″. Poiché all’Evento Speciale dell’8 marzo Apple ha in programma di aggiornare la linea Mac con chip M2, ha perfettamente senso che la stessa cosa càpiti anche ad iPad Pro.

Dal punto di vista dei core d’elaborazione, l’M2 partirà dal medesimo processo produttivo a 5 nanometri ma introdurrà un clock lievemente maggiore e probabilmente un numero superiore di nuclei d’elaborazione (si vocifera di CPU a 8 Core e GPU a 10 core, contro gli attuali 7 o 8 di adesso).

Ricarica MagSafe

Per MagSafe serve il vetro, perché il metallo interferisce con la ricarica wireless. Dunque le opzioni sono due: scocca posteriore completamente in vetro (poco probabile, perché renderebbe il dispositivo estremamente fragile) oppure logo Apple più grande in vetro. Lì verrebbero posizionati i magneti MagSafe.

Reverse Wireless Charging

Il nuovo iPad Pro potrà usare MagSafe non soltanto per ricevere, ma anche per effettuare la ricarica di dispositivi piccoli come Apple Pencil, AirPods o addirittura iPhone. Basterà poggiare i dispositivi sul retro dell’iPad per usarlo come un powerbank.

Apple Pencil 3

È da anni che si parla dell’arrivo di un’Apple Pencil Pro con livrea nera, dotata di maggiore precisione e sensibilità, ma anche di comandi Touch sullo stelo e addirittura un colorimetro digitale integrato grazie ad un geniale brevetto.

Infine, ma questo è più difficile, potrebbe includere anche l’agognato supporto di iPhone, ma per il momento l’ipotesi sembra piuttosto fumosa.

Prezzi & Lancio

Purtroppo, iPad Pro 2022 costituirà un aggiornamento intermedio solo marginalmente migliore rispetto al modello che sostituisce. Dunque, niente nuove o mirabolanti funzionalità, né redesign sofisticati: è una evoluzione di prodotto, senza rivoluzione. L’unico highlight degno di nota, dal punto di vista puramente ingegneristico, è l’adozione del pannello mini-LED sul taglio da 11″.

Le vere novità arriveranno più in là. Apple sta lavorando ad una tecnologia OLED da impiegare sui futuri iPad e Mac, ed è probabile che il primo dispositivo ad adottarlo sia proprio iPad Pro; ma purtroppo ciò non accadrà prima del 2023 o 2024.

iPad Pro 2022 dovrebbe essere lanciato nei prossimi mesi, forse già all’Evento dell’8 marzo, ma più probabilmente a ridosso dell’estate con prezzi paragonabili a quelli attuali.