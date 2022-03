La firma di Bloomberg non ha dubbi: nel corso del 2022, e più precisamente in autunno, Apple presenterà il nuovo iPad Pro.

Nel corso del 2022 sarà presentata la nuova generazione di iPad Pro? Secondo Mark Gurman, nota firma di Bloomberg ed esperto in fatto di Apple, la risposta è “assolutamente sì”. L’insider si sbilancia anche sul periodo di lancio: il prossimo tablet della linea Pro sarà ufficialmente presentato questo autunno, dunque tra settembre e novembre.

Nell’ultimo “numero” della sua newsletter Power On, Gurman si dimostra abbastanza convinto del fatto che, non avendolo svelato durante l’evento Peek Performance dell’8 marzo, Apple annuncerà il nuovo iPad Pro nella seconda metà del 2022. Al primo appuntamento mediatico dell’anno dell’azienda di Cupertino un iPad c’è stato, ma si tratta dell’Air di quinta generazione con chip M1 e 5G.

© Apple

Il colosso californiano (nei cui uffici ora si starà celebrando la vittoria dei tre Premi Oscar conquistati da CODA agli ultimi Academy Awards) dal 2016 aggiorna la linea “iPad Pro” ogni 13 mesi. Quest’anno però potrebbe fare uno strappo alla regola, passando a 17-19 mesi (iPad Pro del 2021 è stato presentato ad aprile).

Per quanto riguarda le caratteristiche, in base ai rumor trapelati negli ultimi mesi, si potrebbe ipotizzare un dispositivo con porta MagSafe per la ricarica e chip M2 con CPU 8-core (al pari dell’M1) e upgrade in termini di velocità ed efficienza grazie al nuovo processo produttivo a 4 nanometri di TSMC.