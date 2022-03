iPad Air 5: 8GB di RAM e memoria a partire da 128GB

L’ennesimo leak su iPad Air 5 svela dettagli su RAM e archiviazione del tablet di nuova generazione: la presentazione tra poche ore.

Fioccano i leak a poche ore dall’evento Peek Performance in programma per le 19 (ora italiana). Apple presenterà numerose novità, tra queste anche iPad Air 5. Sappiamo che il cuore pulsante del tablet di nuova generazione sarà il chip M1 – già visto su iPad Pro, MacBook 2020 e iMac da 24″ -, ma a questa informazione possiamo ora aggiungerne anche altre.

Ancora dal blog coreano Naver, che cita come fonte uno sviluppatore statunitense (di cui ovviamente non viene fatto il nome), si apprendono nuovi dettagli sul primo evento Apple del 2022. L’ultimo leak svela in anteprima che iPad Air 5 avrà ben 8GB di RAM (il doppio rispetto al modello precedente) e che come memoria interna metterà a disposizione dell’utente almeno 128GB.

Il prezzo del nuovo tablet della linea Air di Apple sarà 599 dollari. Sarà davvero così? Lo scopriremo a breve.

© Luke Miani / Ian Zelbo

Dallo stesso blog abbiamo da poco appreso che iPhone SE 5G, la terza generazione dello smartphone entry-level dell’azienda di Cupertino, avrà un pannello frontale in Ceramic Shield (la stessa soluzione usata su iPhone 12 e iPhone 13) e supporterà la tecnologia MagSafe. Ciò significa che sul retro potranno essere agganciati magneticamente accessori e caricabatterie compatibili con questa standard.

All’evento Peek Performance troveranno spazio anche i due prodotti che daranno inizio alla serie “Studio”, inedita per Apple. Parliamo di Studio Display e Mac Studio.