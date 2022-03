A quanto pare, non è necessario aspettare l’evento dell’8 marzo: il Mac Studio si mostra in un render basato sull’ultimo leak.

Nelle ultime ore si parla con una certa insistenza del Mac Studio, una macchina desktop inedita dell’ecosistema Apple, con una etichetta che – se confermata – aprirebbe ad una nuova categoria di dispositivi (come Air e Pro, ad esempio). In questo articolo vi abbiamo già parlato dell’ibrido, del presunto Mac Mini potenziato.

Mancano poche ore all’evento Peek Perfomance dell’8 marzo e il settore tech è in fibrillazione. Lo stesso si potrebbe dire dei più celebri volti di YouTube che hanno conquistato la fiducia degli utenti con contenuti a tema Apple. Tra questi c’è Luke Miani, che a ritmo di recensioni, anteprime, riparazioni e upgrade si è ritagliato il suo ampio spazio sulla piattaforma di Google e sui principali social network.

Oggi proprio Miani è tornato su YouTube per mostrato il “primo esclusivo first look del Mac Studio”. Si tratta di un render realizzato su un leak (la fonte non è stata rivelata): Miani è sicuro al 100% che questo sia il vero aspetto del Mac Studio. Ed è sicuro del fatto che il device sarà presentato l’8 marzo, durante il primo evento Apple del 2022.

© Luke Miani / Ian Zelbo

Lo youtuber sottolinea come il design del Mac Studio riprenda alcuni particolari di altri prodotti Apple giunti di recente sul mercato, come il MacBook Pro 2021 (la base con profilo arrotondato). La scocca superiore, in base a quanto riferito dalla fonte, sarà in plastica o policarbonato. A vederla così, ricorda vagamente quella della prima generazione (2005).

A spiccare è ovviamente l’altezza della macchina: 10 cm in più rispetto all’ultimo Mac Mini, secondo Miani.

© Luke Miani / Ian Zelbo

Sarà davvero così il Mac Studio? Luke Miani non ha alcun dubbio, ma meglio attendere le 19:00 dell’8 marzo: l’evento Peek Performance è vicino, bisogna pazientare solo poche ore.