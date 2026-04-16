iPad Air con OLED nel 2027: Apple prepara il salto, ma non sarà come iPad Pro

L’iPad Air potrebbe avvicinarsi a uno dei cambiamenti più attesi della sua storia recente, con il possibile arrivo di un display OLED nel 2027 e una strategia che sembra voler portare una tecnologia più premium anche nella fascia intermedia della gamma Apple.

Per ora si parla di indiscrezioni, non di un annuncio ufficiale, ma il quadro che emerge è interessante perché tocca uno degli elementi più visibili e più importanti nell’esperienza d’uso quotidiana di un tablet: lo schermo. Dopo il passaggio dell’iPad Pro a OLED, l’idea che anche iPad Air possa seguire la stessa strada appare sempre meno lontana, anche se con un posizionamento diverso e probabilmente più prudente.

Secondo le anticipazioni emerse dalla filiera, Apple starebbe lavorando a un futuro iPad Air con pannello OLED previsto per il 2027. La produzione di massa dei display dovrebbe partire tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, una finestra che lascia pensare a un lancio nella prima parte dell’anno successivo. Per Apple sarebbe un passaggio coerente con la sua strategia abituale: introdurre una tecnologia prima sui modelli più costosi e poi farla scendere gradualmente verso prodotti più accessibili.

Perché l’OLED su iPad Air sarebbe un passaggio importante

Il punto non è solo tecnico. Un pannello OLED cambia in modo concreto il modo in cui si percepisce un dispositivo: neri più profondi, contrasto più marcato, colori più vivi e una resa generale che tende a far sembrare tutto più ricco e più pulito. Su un prodotto come iPad Air, che per molti rappresenta già oggi il miglior equilibrio tra prezzo e prestazioni nell’universo tablet di Apple, questa novità potrebbe renderlo ancora più attraente.

Chi usa l’iPad per leggere, guardare film, modificare foto o lavorare con app creative sa bene quanto la qualità del display incida sull’esperienza. Ed è proprio qui che il rumor diventa interessante: se Apple porterà davvero OLED su Air, la distanza percepita rispetto ai modelli Pro potrebbe ridursi almeno su uno degli aspetti più immediati da notare.

Non dovrebbe essere lo stesso OLED visto su iPad Pro

C’è però un dettaglio che conta molto. Le indiscrezioni suggeriscono che il futuro iPad Air non adotterà la stessa soluzione vista su iPad Pro, ma una versione più semplice del pannello OLED. È una scelta che avrebbe una logica precisa: migliorare sensibilmente la qualità dello schermo senza far salire troppo il prezzo finale del dispositivo.

Apple, in altre parole, potrebbe voler usare l’OLED come leva per rafforzare l’iPad Air, ma senza spostarlo in un territorio troppo vicino a quello dei Pro. È una linea sottile, ma molto importante nella costruzione della gamma. L’Air deve restare un prodotto avanzato e desiderabile, senza però rubare troppo spazio ai modelli più costosi.

Questo renderebbe il cambiamento ancora più tipico dello stile Apple: introdurre una novità forte, ma calibrandola in modo preciso per mantenere chiara la distinzione tra le diverse fasce della famiglia iPad.

Un segnale sulla direzione della gamma Apple

Al di là della singola novità, il rumor suggerisce anche una traiettoria più ampia. Apple sembra intenzionata a portare gli schermi OLED su un numero crescente di dispositivi, trasformando nel tempo questa tecnologia in uno standard più diffuso all’interno del proprio ecosistema. Se il passaggio su iPad Air verrà confermato, significherà che il processo è davvero entrato in una fase più concreta.

Per chi guarda all’acquisto di un tablet Apple, il punto da seguire nei prossimi mesi sarà proprio questo: capire se il futuro iPad Air resterà solo un aggiornamento interno oppure se si prepari a diventare un modello molto più interessante anche sul piano visivo. Per ora è presto per parlare di conferme, ma il solo fatto che l’OLED venga ormai associato con insistenza all’Air dice già molto su dove Apple vuole portare la sua gamma nei prossimi anni.