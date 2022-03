Leak su leak, senza sosta: a poche ore dall’evento Peek Performance scopriamo qualcosa in più su iPhone SE 5G.

Non si arresta la fuga di notizie sulle novità che Apple dovrebbe presentare a breve. L’evento Peek Performance prenderà il via alle 19:00 (ora italiana), ma più passano le ore, più l’effetto sorpresa tende a svanire. Il leak dell’ultimo minuto riguarda, ancora una volta, iPhone SE 5G, ovvero la terza generazione dello smartphone entry-level dell’azienda di Cupertino.

Da un post recentemente pubblicato sul blog coreano Naver, si apprende che il nuovo iPhone SE potrà contare sul Ceramic Shield, ovvero “il vetro più duro di qualsiasi vetro per smartphone”. Debuttato con iPhone 12, Apple lo descrive così:

Si ottiene inserendo cristalli di nanoceramica (un materiale più duro di molti metalli) all’interno del vetro, per aumentare la robustezza. Il processo a doppio scambio ionico protegge anche da abrasioni, incrinature e segni di usura.

Altra novità davvero interessante, e inaspettata, riguarda l’integrazione della tecnologia MagSafe. Questa permette di “agganciare” magneticamente al retro dello smartphone diversi accessori e caricabatterie.

Per quanto riguarda le performance, iPhone SE 5G avrà dalla sua 4GB di RAM e la potenza del chip A15 Bionic. Un upgrade importante il primo (iPhone SE 2 ha 3GB di RAM), che contribuirà al boost delle prestazioni.

Chiudiamo infine con il “significativo” miglioramento dell’autonomia della batteria. Un’indiscrezione un po’ vaga, ma che lascia ben sperare.

In ogni caso, ancora poche ore o ogni dubbio sarà scacciato via. L’evento Apple Peek Performance è in programma per oggi, 8 marzo 2022, alle 19 (ora italiana). Qui tutti i modi per seguire l’evento in diretta.

