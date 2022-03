A poche ore dall’evento Apple dell’8 marzo un leak svela device dell’azienda in inedite colorazioni: iPhone 13 Verde e iPad Air Viola.

L’evento Apple dell’8 marzo sarà ricco di novità, non ci sono dubbi. Alcune potranno essere intese come “sorprese”, altre invece no. Questo perché, come da tradizione, fioccano i leak a poche ore dall’importante appuntamento con l’azienda di Cupertino. Qui vi abbiamo mostrato il look del Mac Studio, ora invece vi sveliamo inedite colorazioni di iPhone 13 e iPad Air.

Anche in questo caso a diffondere la notizia è lo youtuber Luke Miani, che non ha alcun dubbio a riguardo: iPhone 13 Verde e iPad Air Viola saranno annunciati all’evento Peek Performance dell’8 marzo. Apple potrebbe dunque optare nuovamente per una strategia adoperata nel 2021, con iPhone 12 (il colore Viola è stato annunciato in un secondo momento, all’evento di aprile dello scorso anno).

© Luke Miani / Ian Zelbo

© Luke Miani / Ian Zelbo

In attese di conferme, non possiamo che suggerirvi di prendere con le pinze quanto dichiarato da Miani (che negli anni si è rivelato abbastanza affidabile, bisogna ammettere). Le nuove colorazioni di iPhone 13 e iPad Air figureranno tra le novità del primo evento Apple del 2022? Lo scopriremo l’8 marzo, a partire dalle 19:00 (ora italiana).

Per quanto riguarda il Verde di iPhone 13, come tonalità dovrebbe posizionarsi tra il verde menta di iPhone 12 e il verde notte di iPhone 11 Pro.

© Apple

Chiudiamo con iPad Air, di cui Apple dovrebbe presentare la nuova generazione. Oltre alla veste viola (presa in prestito dall’ultimo iPad Mini), il tablet si dice avrà dalla sua il chip A15 Bionic, una fotocamera anteriore da 12 megapixel con tecnologia Center Stage, il supporto al 5G e flash True Tone Quad-LED.