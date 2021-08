iPad a Rate, senza busta paga né finanziamento

Non solo iPhone 12, Mac M1 e Apple Watch a rate. L’imbattibile rateo Amazon è disponibile anche per linea iPad. Il che implica che potete ottenere subito il tablet che vi serve per didattica a distanza, lavoro e svago godendo del tasso zero reale di Amazon. Senza busta paga né finanziamenti, con una procedura semplicemente

Non solo iPhone 12, Mac M1 e Apple Watch a rate. L’imbattibile rateo Amazon è disponibile anche per linea iPad. Il che implica che potete ottenere subito il tablet che vi serve per didattica a distanza, lavoro e svago godendo del tasso zero reale di Amazon. Senza busta paga né finanziamenti, con una procedura semplicemente rapida (basta letteralmente spuntare l’opzione “paga a rate”) e addirittura con carte ricaricabili e PostePay.

Rateo Amazon: Come Funziona

La procedura di rateizzazione Amazon è incredibilmente semplice e veloce, rispetto a qualunque altra proposte del mercato. Permette di ripartire l’addebito in 5 comode rate mensili, al posto di un addebito unico. E, a differenza di finanziarie e banche, non richiede firme, timbri o tempi di attesa, né interessi o altri tipi di oneri finanziari. È semplicemente un addebito Amazon, ma spalmato su 5 mesi. Tutto qua. L’importante è ricordarsi di spuntare la voce “5 rate mensili” al momento dell’acquisto.

La fregatura è che non tutti i clienti possono accedere a questa opzione di pagamento, e Amazon si riserva il diritto di concederla o negarla a propria discrezione. Tra l’altro, la rateizzazione a tasso zero è disponibile solo su determinati prodotti e non sull’intero catalogo.

I requisiti noti per rientrare nel rateo a tasso zero di Amazon sono i seguenti:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Una volta attivata la rateizzazione, tuttavia, potete passare ad una prepagata o PostePay. L’importante è che nel vostro account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata).

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

L’unico limite è che non si può avere più di un pagamento rateale attivo in una determinata categoria, e comunque non sono consentiti più di tre pagamenti rateali attivi contemporaneamente; nel caso in cui si rendesse necessaria una nuova spesa importante da rateizzare, tuttavia, basta estinguere in anticipo uno dei ratei in essere, anche per il prodotto meno costoso, e potrete sfruttare un nuovo slot di rateizzazione.

Rateo Amazon Non Disponibile?

Come detto, non tutti possono accedere al rateo Amazon. Quando l’opzione di pagamento rateale è disponibile, è sufficiente mettere la spunta sulla voce “Rate mensili di Amazon” invece che su “Pagamento in unica soluzione” prima di infilare l’iPad nel carrello.

Nei casi in cui l’opzione di rateo Amazon non fosse attivabile, invece, c’è la possibilità di sottoscrivere un finanziamento Cofidis CreditLine che tuttavia può includere interessi o altri oneri finanziari. In questo caso, la spesa erogabile da un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€ e può essere usata anche per finanziare più prodotti eterogenei.

Tuttavia, a differenza del rateo Amazon, con Cofidis state stipulando una finanziaria vera e propria che potrebbe prevedere, oltre ai tempi tecnici di validazione e l’invio della documentazione richiesta, anche interessi o altri oneri. In qualche caso, tuttavia, è previsto un tasso zero, ma in genere si tratta di promozioni con una scadenza.

Per saperne di più, vi rimandiamo al sito Amazon-Cofidis con tutte le condizioni e le eventuali promo de momento.

Hai la P. IVA?

Chi possiede un’azienda o è un libero professionista in regime di partita IVA ha a disposizione un canale speciale, Amazon Business, un portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

Fai clic qui per visitare il portale Amazon Business. L’iscrizione è gratuita!

iPad a Rate su Amazon

Su Amazon, pur con fluttuazioni giornaliere, è possibile acquistare quasi tutti i modelli di iPad a rate con fortissimi sconti rispetto al prezzo di listino. Qui di seguito, tutte le offerte. E vi diamo un consiglio: se l’iPad non è disponibile (e la data di consegna prevista è molto lontana), non fatevi spaventare: in realtà, questi prodotti hanno un elevatissimo grado di mobilità, e di solito sono disponibili entro pochissime ore o giorni anche quando Amazon resta vaga sulle forniture. Ciò dipende dal fatto che il colosso dell’e-commerce preferisce anticipare una consegna, piuttosto che ritardarla; e tra l’altro, in base alle nostre osservazioni, quando un prodotto non risulta immediatamente disponibile, ha uno sconto pure più generoso. Insomma, se non avete fretta, e potete rischiare di aspettare fino a qualche giorno di attesa, è lì che si fa l’affare. E comunque, potete sempre annullare l’ordine se vi stancate di aspettare e comprare altrove.

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 32GB) – Argento (8ª generazione) a 75,22€ al mese

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 32GB) – Argento (8ª generazione) a 101,21€ al mese

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Argento (8ª generazione) a 119,98€ al mese

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 32GB) – Grigio siderale (8ª generazione) a 69,80€ al mese

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 32GB) – Grigio siderale (8ª generazione)

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (8ª generazione) a 93,56€ al mese

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Grigio siderale (8ª generazione) a 119,80€ al mese

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 32GB) – Oro (8ª generazione) a 73,72€ al mese

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 32GB) – Oro (8ª generazione) a 101€ al mese

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 128GB) – Oro (8ª generazione) a 93,80€ al mese

2020 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 128GB) – Oro (8ª generazione) a 125,80€