Face ID con la mascherina (iOS 15.4) e Controllo Universale (iPadOS 15.4 e macOS 12.3) disponibili da settimana prossima.

Eccezion fatta per qualche spunto su quanto di buono abbia da offrire iPadOS su iPad Air con M1, all’evento Peek Performance dell’8 marzo sembra non ci sia stato spazio per i sistemi operativi dei device Apple. Ma non è proprio così. Certo non siamo ai livelli di una WWDC – bisogna aspettare giugno -, ma un nota da segnare in agenda c’è, ed è anche abbastanza importante.

Le Release Candidate delle ultime versioni di iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS e HomePod sono disponibili da alcune ore ormai per gli sviluppatori. Ciò significa che, a distanza di una settimana, Apple rilascerà anche le versioni pubbliche. Parliamo di update con abbastanza novità, in particolare per iPhone, iPad e Mac.

iOS 15.4, migliora le prestazioni del sistema e risolve qualche bug, ma soprattutto introduce una utilissima feature, ovvero “Face ID con la mascherina”. Come suggerisce il nome, il sistema biometrico – solo su iPhone 12 e modelli successivi – sarà in grado di riconoscere il volto dell’utente anche se quest’ultimo indossa una mascherina.

Per quanto riguarda invece iPadOS 15.4 e macOS Monterey 12.3, si parla di una funzione attesa da mesi. Controllo Universale esce finalmente dalla fase beta e consentirà l’utilizzo di più iPad e Mac in contemporanea, con una sola tastiera e un unico mouse/trackpad.

Qui trovate tutti i dettagli, in questo articolo invece alcuni suggerimenti da tenere in considerazione in caso di problemi.

Salvo sorprese, iOS 15.4, iPadOS 15.4, macOS Monterey 12.3 e gli altri update sopracitati, saranno disponibili per tutti il 15 marzo (a partire dalle 19 in Italia, più o meno).